हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा की सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी, हार के एक साल बाद कांग्रेस ने क्यों लिया ये फैसला?

Haryana Politics: भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा विधानसभा में LoP नियुक्त किया गया है. वे कांग्रेस के अंदरूनी विरोध और भाजपा-एलएनएलडी दबाव के बीच पार्टी को मजबूत करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 06 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की हार के लगभग एक साल बाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है. जी हां कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल (CLP) का नेता नियुक्त किया गया है. 

और अब पार्टी का यह कदम 78 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के लिए राहत की खबर माना जा रहा है, जो पार्टी के भीतर विरोध और आलोचना के बीच विपक्ष के नेता के रूप में अपनी नई भूमिका संभालने जा रहे हैं. हुड्डा को CLP नेता बनने में देरी का कारण पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उनके प्रदर्शन पर असंतोष माना जा रहा है.

भूपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक चुनौती और पार्टी में विवाद

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी कांग्रेस के नेता के रूप में कई चुनावों में नेतृत्व किया है. 2014 में उनके मुख्यमंत्री पद के दौरान कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर बीजेपी ने राज्य में कब्जा किया. उस चुनाव में कांग्रेस केवल 15 सीटें जीत सकी थी, जबकि बीजेपी ने 47 सीटें हासिल कीं. 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटें जीतीं, पर बीजेपी ने दुश्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई. अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता में रही.

कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से हुड्डा और उनके सहयोगी उदय भान की आलोचना सामने आई, खासकर 2024 की हार को लेकर. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनके CLP नेता बनने में एक साल तक देरी की, जबकि 37 विधायक उनके समर्थन में थे. 

विपक्ष और बीजेपी की नजरें हुड्डा पर

हुड्डा को सिर्फ कांग्रेस के अंदर से ही नहीं, बल्कि अन्य विपक्षी दलों और भाजपा से भी चुनौती मिल रही है. अभय चौटाला की अगुवाई वाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (INLD), जिसके पास केवल दो विधायक हैं, खासकर हुड्डा के गढ़ रोहतक पर फोकस कर रहा है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 25 सितंबर को INLD ने रोहतक में “सम्मान दिवस” रैली आयोजित कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश की.

भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से सांसद हैं. रोहतक में नौ विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कांग्रेस के पास सात सीटें हैं. बीजेपी भी हुड्डा और कांग्रेस पर दबाव बनाए हुए है. मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने अक्टूबर 2024 के बाद से कई बार रोहतक दौरे किए और अगस्त में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में अमूल प्लांट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसी माह रोहतक और सन्निपत में रैली की संभावना है.

पार्टी नेतृत्व और हुड्डा का बयान

हुड्डा के CLP नेता बनने पर कई वरिष्ठ नेता और पार्टी आलोचक प्रतिक्रिया दे चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि “कांग्रेस को विपक्षी नेता नियुक्त करने में एक साल लग गया. यह उनके निर्णय में उलझन दिखाता है.” दो बार मुख्यमंत्री, चार बार सांसद और छह बार विधायक रहे हुड्डा को हरियाणा के राजनीतिक स्तंभ के रूप में माना जाता है.

हुड्डा ने कहा, “कांग्रेस हाई कमांड ने फैसला लिया है. इससे पार्टी मजबूत होगी. 11 साल बाद पार्टी को जमीनी स्तर पर कैडर मिला है, जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और अब हम ब्लॉक और बूथ स्तर तक न्युक्त करेंगे.” इसके बावजूद, पार्टी के कुछ विरोधी इसे सही निर्णय नहीं मानते और हार का जिम्मा अब भी हुड्डा पर डाल रहे हैं.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Tags :
Bhupinder Singh Hooda HARYANA NEWS CONGRESS
Embed widget