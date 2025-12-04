हरियाणा: जाट समाज में BJP विधायक रामकुमार गौतम के खिलाफ आक्रोश, माफी की मांग

हरियाणा में बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में हैं. इस बार उनके कथित आपत्तिजनक बयानों से जाट समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया है. बुधवार (3 दिसंबर) को सेक्टर 13-17 में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले कई जाट खापों के प्रतिनिधियों ने एक बैठक कर गौतम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय संयोजक नवीन नैन भालसी ने कहा कि जाट समाज का 36 बिरादरी के साथ भाईचारा है, लेकिन रामकुमार गौतम समय-समय पर समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों गौतम ने जाट समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे समाज में रोष है.

नवीन नैन ने गौतम पर तंज कसते हुए कहा कि वोट मांगते समय तो उन्हें सभी 36 बिरादरी अच्छी लगती हैं, लेकिन उच्च पद पर बैठते ही वे गलत टिप्पणियां करके भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं. उन्होंने सभी खापों से रामकुमार गौतम का सामाजिक बहिष्कार करने और एक बड़ा सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया.

' रामकुमार गौतम ने माफी नहीं मांगी तो ...'

उन्होंने कहा कि दादा का काम होता है कि वह अपने पोतों, समाज और 36 बिरादरी को जोड़कर चलें, लेकिन वे समय-समय पर गलत टिप्पणियां करके गलत काम कर रहे हैं. नवीन नैन ने चेतावनी दी कि यदि रामकुमार गौतम ने माफी नहीं मांगी, तो जाट संसद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और समाज को न्याय दिलवाएगी.

नैन खाप ने सामाजिक बहिष्कार का किया समर्थन

बैठक में पहुंचे नैन खाप के प्रतिनिधि प्रेम सिंह भालसी ने भी रामकुमार गौतम के बयानों की निंदा की. उन्होंने कहा कि भाईचारा सबसे बड़ा होता है, राजनीति तो आनी-जानी चीज है, लेकिन विधायक पद पर रहते हुए गौतम ने अपने छोटे से लालच में एक समाज के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो ठीक नहीं है.

प्रेम सिंह ने कहा कि गौतम को समाज के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है और खापों को उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए.

' सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश'

बैठक में मौजूद जाट समाज से सूबेदार धर्मपाल ने कहा कि विधायक को समाज को बाँटकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विधायक अपना प्रचार करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, उन्हें अपने विचारों को सही रखना चाहिए.

जाट समाज ने एक स्वर में मांग की है कि रामकुमार गौतम तुरंत अपने बयान पर माफी माँगे. फिलहाल, इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.