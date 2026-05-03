पानीपत में युवक पर सांप का हमला, डंसने के बाद भी हाथ से लिपटा रहा, झाड़-फूंक में फंसा परिवार!

हरियाणा के पानीपत जिले के अतोलापुर गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात लघुशंका करने गए एक युवक को सांप ने डंस लिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि डंसने के बाद भी सांप युवक के हाथ से लिपटा रहा. युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज पानीपत के सामान्य अस्पताल में चल रहा है.

अस्पताल में भर्ती सुभाष ने बताया कि वह रात के समय वॉशरूम गया था. जैसे ही वह बैठा, गेट के पीछे छिपे सांप ने अचानक हमला कर दिया और उसके हाथ से लिपट गया. सुभाष ने घबराकर सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सांप ने उसे डंस लिया. सबसे डराने वाली बात यह रही कि डंसने के बाद भी सांप उसके हाथ से चिपका रहा.

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सुभाष किसी तरह उसी हालत में बाहर भागा और साथियों को आवाज दी. आसपास के लोगों ने मिलकर सांप को उसके हाथ से अलग किया. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी.

अंधविश्वास के चलते इलाज में हुई देरी

घटना के बाद परिजनों ने समझदारी दिखाने के बजाय अंधविश्वास का सहारा लिया. वे सुभाष को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक करने वालों और सपेरों के पास ले गए. इस चक्कर में काफी समय बर्बाद हो गया और जहर शरीर में फैलता गया. जब हालत ज्यादा बिगड़ गई, तब जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया.

सिविल अस्पताल के डॉक्टर हितेश ने बताया कि मरीज का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर है. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे ऐसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं.

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डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सांप के काटने पर बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें. झाड़-फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना जानलेवा हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत मरीज को नजदीकी अस्पताल ले जाएं, ताकि समय पर एंटी वेनम देकर उसकी जान बचाई जा सके.