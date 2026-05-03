हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाफरीदाबाद मर्डर केस का खुलासा! पैसे मांगना पड़ा भारी... गुस्से में आरोपी ने महिला को उतारा मौत के घाट

फरीदाबाद मर्डर केस का खुलासा! पैसे मांगना पड़ा भारी... गुस्से में आरोपी ने महिला को उतारा मौत के घाट

Faridabad Murder Case: फरीदाबाद में 44 साल की महिला फिरोजा की हत्या पैसों के विवाद में हुई, जहां आरोपी वीरू ने संबंध बनाने से इनकार पर गुस्से में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 03 May 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

Woman Murder Haryana: हरियाणा के फरीदाबाद में पश्चिम बंगाल की रहने वाली 44 साल की महिला फिरोजा उर्फ ​​आरती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में सामने आया है कि यह घटना पैसों को लेकर हुए बहस के बाद हुई, जिसमें आरोपी वीरू ने गुस्से में आकर महिला की हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल की रात को फिरोजा और वीरू साथ थे. दोनों बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के पास गए, जहां उन्होंने एक साथ शराब पी. इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने. थोड़ी देर बाद फिरोजा ने वीरू से पैसे मांगे, लेकिन वीरू ने पैसे देने से इनकार कर दिया और दोबारा शारीरिक संबंध बनाने की बात कही. जब फिरोजा ने इनकार कर दिया तो वीरू गुस्से में आ गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

पैसों के विवाद में बेरहमी से हत्या

बहस के दौरान वीरू ने गुस्से में अपने पास में पड़ी एक ईंट उठाई और फिरोजा पर जोरदार वार किया. उसने फिरोजा के सिर, छाती और गुप्त अंगों पर कई बार वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वीरू कुछ देर तक वहीं बैठ शराब पिता रहा और फिर घर चला गया.

अगले दिन वह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी कामों में व्यस्त हो गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 22 अप्रैल को वीरू अपने घर पर ही था. वह सुबह नहाके, नाश्ता करके रोज की तरह कंपनी में काम पर चला गया. वीरू किसी को बताए बिना डेली कंपनी जाता रहा जब तक उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर लिया. घर या उसके पड़ोस में किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने हत्या की है.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक

CCTV फुटेज में खुला राज 

पुलिस ने सब्जी मंडी में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बाजार की ओर जाने वाली कई सड़कों से फुटेज की जांच की, जहां फिरोजा वीरू के साथ घूमती दिखाई दी. फुटेज के आधार पर, उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. 

आखिरकार 1 मई की सुबह फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने वीरू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब भी यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में अन्य लोगों की भी जांच कर रही है.

25 साल से फरीदाबाद में रह रही थी महिला

फिरोजा पिछले करीब 25 सालों से फरीदाबाद में रह रही थी. साल 2000 में उसने बुलंदशहर के रहने वाले मुकेश से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन करीब 14-15 साल बाद वे दोनों अलग हो गए. इसके बाद वह सनी नाम के एक युवक से मिली और उसके साथ रहने लगी. कुछ समय बाद सनी की भी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: Panipat News: एक्स बॉयफ्रेंड का ब्लैकमेल गेम, पुराने वीडियो का डर दिखाकर शादीशुदा महिला से किया रेप

मृतक भाइयों की पत्नी के साथ अफेयर

इसके बाद वह सनी के भाई राकेश के संपर्क में आई. हालांकि, कुछ समय बाद राकेश की भी बीमारी के कारण मौत हो गई. इसके बाद फिरोजा का संपर्क सनी और राकेश के भाई वीरू से हुआ. फिरोजा और वीरू चार सालों से रिलेशनशिप में थे.

बताया जा रहा है कि वीरू को एनडीपीएस एक्ट (ड्रग-संबंधी आरोपों) के तहत जेल भेजा गया था और वह सिर्फ दो महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

Published at : 03 May 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Faridabad Murder Case Faridabad Crime News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
फरीदाबाद मर्डर केस का खुलासा! पैसे मांगना पड़ा भारी... गुस्से में आरोपी ने महिला को उतारा मौत के घाट
फरीदाबाद मर्डर केस का खुलासा! पैसे मांगना पड़ा भारी... गुस्से में आरोपी ने महिला को उतारा मौत के घाट
हरियाणा
पानीपत: जन संवाद बना अखाड़ा, तालाब सफाई विवाद पर सरपंच और ग्रामीणों में जमकर मारपीट
पानीपत: जन संवाद बना अखाड़ा, तालाब सफाई विवाद पर सरपंच और ग्रामीणों में जमकर मारपीट
हरियाणा
गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक
गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक
हरियाणा
Panipat News: एक्स बॉयफ्रेंड का ब्लैकमेल गेम, पुराने वीडियो का डर दिखाकर शादीशुदा महिला से किया रेप
पानीपत में एक्स बॉयफ्रेंड का ब्लैकमेल गेम, पुराने वीडियो का डर दिखाकर शादीशुदा महिला से किया रेप
Advertisement

वीडियोज

AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
राजस्थान: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
बॉलीवुड
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
ट्रेंडिंग
Video: बंदर ने दिखाई इंसानियत, रोती बच्ची को गले लगाकर किया प्यार, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट
बंदर ने दिखाई इंसानियत, रोती बच्ची को गले लगाकर किया प्यार, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट
हेल्थ
दिल्ली में हीट वेव का असर, डॉक्टरों ने बताए बचाव के उपाय, येलो अलर्ट के बीच अस्पताल भी तैयार
दिल्ली में हीट वेव का असर, डॉक्टरों ने बताए बचाव के उपाय, येलो अलर्ट के बीच अस्पताल भी तैयार
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget