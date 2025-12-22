पानीपत CIA और सोनीपत STF ने मुठभेड़ में 4 बदमाश दबोचे, दुकानदार से मांगी थी 2.5 करोड़ की फिरौती

पानीपत पुलिस की सीआईए वन व एसटीएफ सोनीपत की संयुक्त टीम ने इसराना थाना क्षेत्र में रविवार (21 दिसंबर) की रात मुठभेड़ में चार बदमाशों को दबोचा है. एएसपी हर्षित गोयल ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी. आरोपियों ने सेक्टर 12 निवासी दुकानदार से 2.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी.

मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. इस दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं. पुलिस ने परमीत, देवेंद्र, साहिल और अमन को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने बरामद किया ये सामान

पुलिस ने आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल,1 देसी कट्टा, 4 मोबाइल फोन व 7 खोल बरामद किए है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. आरोपी परमीत के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है.

वहीं देवेंद्र पर IPC 326 और साहिल पर 160 के तहत मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने आरोपियों को कारद रोड से गिरफ्तार किया है. आरोपियो की सूचना सोनीपत STF के पास थी जिसने पानीपत CIA1 टीम को आरोपियों के धरपकड़ के लिए शामिल किया.

पानीपत के रहने वाले हैं चारों आरोपी

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी पानीपत जिले के शाहरमालपुर गांव के रहने वाले. सभी आरोपी 10वीं और ग्यारवी पास हैं. आरोपियो ने पानीपत के अलावा भी कई अन्य जिलों में वारदातों को अंजाम दिया. कई जगहों पर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो जाते थे.

पानीपत के एक दुकानदार से फिरौती की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई की. बता दें कि आरोपियो ने पहली बार व्यापारी से फिरौती मांगी थी.

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है. कोर्ट ने पुलिस रिमांड को मंजूर कर दिया है. अब पुलिस आरोपियों से अग्रिम पूछताछ में जुट गई है.