India T20 Match: शाहबाज अहमद का भारतीय T20 टीम में चयन, मेवात में खुशी की लहर, बांटी गई मिठाइयां

Haryana News: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज के अंतिम दो मैचों के लिए भारतीय टीम में चयन होने पर पूरे मेवात में खुशी है.

17 Dec 2025 02:48 PM (IST)
मेवात क्षेत्र के इकलौते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज के अंतिम दो मैचों के लिए भारतीय टीम में चयन होने पर पूरे मेवात में खुशी की लहर दौड़ गई है. सोमवार को जैसे ही उनके चयन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, समर्थकों और क्रिकेट प्रेमियों ने तावड़ू में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे है. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण तीसरे मैच से बाहर हो गए थे और अब उन्हें सीरीज के बाकी बचे दो मैचों से भी बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मेवात मूल के शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है.

चयन से पहले प्रैक्टिस शाहबाज अहमद तावड़ू

चयन से पहले शाहबाज अहमद तावड़ू के एसपीएल क्रिकेट ग्राउंड पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे. वे दिन-रात मेहनत में जुटे हुए थे और स्थानीय युवा क्रिकेटरों के साथ बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे थे. एसपीएल क्रिकेट ग्राउंड के संचालक राशीद अहमद ने कहा कि शाहबाज एक होनहार मेवाती क्रिकेटर हैं. वे बेहद मेहनती हैं और प्रैक्टिस का एक भी दिन नहीं छोड़ते. चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है और उम्मीद है कि यदि उन्हें प्लेइंग-11 में मौका मिला तो वे अपना जौहर दिखाएंगे. 

शाहबाज अहमद मेवात के नूंह जिले के रहने वाले हैं और क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उनका चयन मेवात और विशेष रूप से तावड़ू के लिए गर्व की बात है. अगला मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में और अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मेवात के क्रिकेट प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि शाहबाज को खेलने का मौका मिले और वे शानदार प्रदर्शन करें.

शहबाज अहमद के कोच ने क्या कहा?

शहबाज अहमद ने चाचा कोच मास्टर फारूक को अपने भतीजे पर गर्व, चाचा ने अपने भतीजे शाहबाज का T 20 में चयन होने पर स्कूल में लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया. वहीं उन्हें भारी तादात में शुभकामनाएं मिल रही है . 

स्कूल स्टाफ के साथी शिक्षक विनोद शास्त्री (महेंद्रगढ़) ने कहा कि मेवात को अक्सर पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें जो भाईचारा और अपनापन मिला, वह कहीं और देखने को नहीं मिलता. सुविधाओं की कमी के बावजूद यहां के बच्चे अपनी मेहनत से इलाके और देश का नाम रोशन कर रहे हैं. 

विनोद शास्त्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके साथी शिक्षक के भतीजे लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शहबाज अहमद का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज के अंतिम दो मैचों के लिए भारतीय टीम में हुआ है.

Input By : लियाकत अली
17 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Shahbaz Ahmed Nuh News HARYANA NEWS India T20 Match
