Haryana Rape News: खेल जगत से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने खिलाड़ियों के बीच हाहाकार मचा दिया है. मशहूर नेशनल कोच को सस्पेंड कर दिया गया है. असल में हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग निशानेबाज ने अपने कोच पर रेप का आरोप लगाया है. उसका दावा है कि कोच ने उसके प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने के बहाने फरीदाबाद के एक पांच सितारा होटल के कमरे में उसके साथ रेप किया. कोच ने यह भी धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसका करियर खराब कर देगा.

नाबालिग ने मां को सारी घटना बताई

इसके साथ ही नाबालिग ने कहा कि वह लगभग 20 दिनों तक सदमे में रही. इसके बाद, उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को सारी घटना बताई. उसने 6 जनवरी को पुलिस शिकायत दर्ज करवाई. फरीदाबाद पुलिस ने बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है.

मामले का नोटिस लेते हुए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुलाज़िम कोच अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है. एसोसिएशन का कहना है कि जांच पूरी होने तक अंकुश निलंबित रहेगा.

शूटिंग रेंज की जगह पीड़िता को होटल में बुलाया

पीड़िता की मां के मुताबिक, उसकी 17 साल की बेटी ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया. शुरू में शूटिंग रेंज में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मैच खत्म होने के बाद, अंकुश ने उसे शूटिंग रेंज में रहने के लिए कहा. उसकी बेटी का मैच सुबह 10:30 बजे का था. लेकिन कोच शूटिंग रेंज में नहीं आया. उसने पीड़िता को फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक पांच-सितारा होटल में बुलाया. कोच ने कहा कि वह खेल में उसकी सहनशीलता और कौशल के बारे में चर्चा करना चाहता है, यह दावा करते हुए कि इससे उसकी खेल में सुधार होगा. अपने करियर के बारे में सोचे बिना, बेटी ने एक कैब बुक की और होटल में कोच को मिलने गई.

बहाने से कमरे में रेप किया

महिला ने कहा कि जब उसकी बेटी होटल की बालकनी में पहुंची तो कोच ने उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहा और बहाने से कमरे में रेप किया. जब उसने विरोध किया तो दोषी कोच अंकुश ने उसका करियर खत्म करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल यादव ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. होटल से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की जा रही है. होटल स्टाफ के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. लड़की की काउंसलिंग भी की जाएगी.