72 घंटे बाद भी नहीं मिला INLD नेता का भाई, गाड़ी पंजाब के डेराबस्सी टोल पर मिली

इनेलो के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी का 72 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है. शनिवार देर शाम लापता हुए जयदीप की गाड़ी पंजाब के डेराबस्सी के नजदीक टोल के पास खड़ी मिली थी. इसकी जांच एसपी भूपेंद्र सिंह ने सीआईए-2 को सौंपी है.

इनेलो कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

इस मामले में इनेलो कार्यकर्ता मंगलवार को जिला सचिवालय के सामने पलाईओवर के नीचे इकट्ठा होकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे. कार्रवाई न करने पर डीसी एवं एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे. संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे. कुलदीप राठी ने बताया था कि भाई जयदीप राठी शनिवार सुबह 9 बजे घर से निकला था.

करीब 11 बजे जीटी रोड बाबरपुर अनाज मंडी के पास फार्म हाउस से किसी काम के लिए निकला था. शनिवार देर शाम 8 बजे तक उससे बात हुई और फिर कोई पता नहीं चल पाया.

फार्म हाउस पर हमला और संदिग्ध विवाद

रविवार को उसकी गाड़ी पंजाब के डेराबस्सी के नजदीक टोल के पास खड़ी मिली है. कुलदीप राठी के मुताबिक बाबरपुर मंडी के पास वाले फार्म हाउस में 9 अक्टूबर की रात को 11-12 बदमाशों ने हमला किया था. कुछ लोग फार्म हाउस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं. फार्म हाउस मामले में ही उसका भाई जयदीप राठी लापता है. पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी.