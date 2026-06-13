पानीपत से अगवा बच्चे को पुलिस ने 11 घंटे में किया बरामद, मुठभेड़ के बाद महिला समेत 3 गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस ने पानीपत से अगवा 12 वर्षीय बच्चे को महज 11 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने तत्परता, सटीक तकनीकी विश्लेषण और अलग-अलग जिलों में बेहतर कॉर्डिनेशन स्थापित करते हुए बच्चे को बरामद करने में सफलता हासिल की. किडनैपर ने डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के साथ-साथ पुलिस को उत्तर प्रदेश की ओर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस की तकनीकी और फील्ड की टीमों ने उनकी योजना को विफल कर दिया. इसके बाद पुलिस ने रोहतक से आरोपियों को दबोच लिया.

इस साहसिक अभियान के दौरान एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रात भर खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और पल पल की सूचना उन तक पहुंचाई जा रही थी.

डीजीपी ने पुलिस टीम को दी बधाई

हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने इस सफल अभियान के लिए पूरी पुलिस टीम को बधाई देते हुए कहा कि बच्चे की सकुशल बरामदगी हरियाणा पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता, समर्पण और पेशेवर कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने परिजनों से डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगते हुए पुलिस को उत्तर प्रदेश की ओर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की तकनीकी और फील्ड टीमों ने सूझबूझ और बेहतर को-ऑर्डिनेशन का परिचय देते हुए उनकी वास्तविक लोकेशन का पता लगाया और रोहतक क्षेत्र से उन्हें काबू कर लिया.

इनाम की भी घोषणा

डीजीपी ने कहा, ''इस ऑपरेशन में पानीपत, रोहतक और अन्य जिलों की पुलिस इकाइयों, सीआईए टीमों, तकनीकी शाखा, साइबर और सर्विलांस टीमों ने समन्वित रूप से कार्य किया. विभिन्न टीमों के बीच बेहतर तालमेल और लगातार की गई कार्रवाई के कारण बच्चे को सुरक्षित मुक्त कराकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली.'' उन्होंने इस अभियान में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए 1 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशंसा पत्र (Appreciation Letter) देने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश है कि कानून से बचना संभव नहीं है. बच्चों, महिलाओं एवं आम नागरिकों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ हरियाणा पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी. पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधियों को तुरंत कानून के कठघरे तक पहुंचाना है.

एसपी भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा?

एसपी भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार (12 जून) रात्रि लगभग 10:30 बजे 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी. अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिले की विभिन्न पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया और जांच की जिम्मेदारी सीआईए-2 को सौंपी गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तकनीकी और सूचना तंत्र का प्रभावी उपयोग करते हुए लगातार कार्रवाई जारी रखी. जांच के दौरान आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के मकसद से बच्चे को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए गुमराह किया, लेकिन तकनीकी विश्लेषण एवं लगातार की गई निगरानी के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही.

बदमाशों ने पुलिस गाड़ी को टक्कर मारकर भागने का किया प्रयास

गहन जांच और निरंतर प्रयासों के बाद शनिवार सुबह लगभग 9:30 बजे रोहतक क्षेत्र से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया. पुलिस टीम जब आरोपियों तक पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले बच्चे को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया. आत्मरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल हो गए. दोनों घायल आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया गया, जबकि गाड़ी में मौजूद उनकी महिला साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. घायल आरोपियों को तत्काल पीजीआई रोहतक भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

बच्चे की मां ने क्या कहा?

पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य अहम तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. बच्चे की मां सुनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही हमने सूचना पुलिस को दी, उसके बाद पुलिस ने लगातार हमसे रात भर संपर्क बनाए रखा और पल-पल की सूचना हमें देते रहे. बच्चे के सकुशल मिलने पर हम एसपी भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं.

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