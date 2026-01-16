गुरुग्राम: बुलेटप्रूफ गाड़ी में घूम रहे थे आरोपी, चार विदेशी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: बुलेटप्रूफ गाड़ी में घूम रहे थे आरोपी, चार विदेशी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद

Haryana News: गुरुग्राम में एसटीएफ ने बुलेटप्रूफ वाहन में घूम रहे रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया. चार विदेशी पिस्टल और आठ कारतूस बरामद किए है.

By : राजेश यादव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) करनाल को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार विदेशी निर्मित पिस्टल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

दरअसल एसटीएफ करनाल ने करनाल क्षेत्र से रमन और लोकेश (निवासी ग्राम मुंदड़ी, जिला कैथल) को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे एक बुलेटप्रूफ वाहन में घूम रहे थे. इसके बाद 14 जनवरी 2026 को इसी मामले में वांछित शेष आरोपी बलराज उर्फ बलराम और रविंदर सिंह उर्फ रवि को थाना पुंडरी, जिला कैथल के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े नेटवर्क के लिए भी काम कर चुके हैं.

अमेरिका में रहते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाश

आईजी एसटीएफ सतीश बालन के अनुसार, एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमेरिका में रहते हुए गंभीर संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे. 23 दिसंबर 2024 को स्टॉकटन, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर सुनील यादव उर्फ गोलिया की हत्या में उनकी भूमिका सामने आई है, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली गई थी. इसके अलावा 18 अक्टूबर 2025 को फ्रेजनो, कैलिफोर्निया में कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हुए जानलेवा हमले की साजिश में भी आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है. इस हमले में बनवारी गोदारा की मौके पर ही मौत हो गई थी.

आरोपी विदेश से बैठकर चलाते है वसूली रैकेट

साथ ही बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विदेश से बैठकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में जबरन वसूली का रैकेट चला रहे थे और रंगदारी न देने पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरपोल और अमेरिका की संबंधित एजेंसियों को औपचारिक सूचना देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय किया जाएगा.

Published at : 16 Jan 2026 09:50 AM (IST)
