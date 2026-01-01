हरियाणा के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, दो IPS और 6 HPS अधिकारियों के हुए तबादले

हरियाणा सरकार ने बुधवार (31 दिसंबर) को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के दो और हरियाणा पुलिस सेवा (HPS) के 6 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

सरकारी आदेश के मुताबिक, गंगा राम पुनिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. ACB में उनकी तैनाती को अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर सरकार की सख्ती लगातार बनी हुई है.

वहीं, IPS अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया को करनाल जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) का प्रभार सौंपा गया है. बिजारनिया पहले रोहतक में एसपी के पद पर तैनात थे.

अक्टूबर महीने में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले ने राज्य की राजनीति और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी थी. इस घटना के बाद विपक्ष के दबाव के बीच नरेंद्र बिजारनिया को रोहतक एसपी पद से हटा दिया गया था.

वाई पूरन कुमार ने अपने कथित सुसाइड नोट में 8 अधिकारियों के नाम लिखे थे. इनमें नरेंद्र बिजारनिया के साथ वरिष्ठ IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था.

नोट में स्पष्ट तौर पर जाति-आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. इस मामले की जांच को लेकर सरकार पहले से ही दबाव में रही है.

6 HPS अधिकारियों का तबादला

सरकार ने इसी आदेश में हरियाणा पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों के भी तबादले किए हैं. जिन HPS अधिकारियों का नाम सूची में शामिल है, उनमें जीत बेनीवाल, सुशील कुमार, मोनिका, मुनीश सहगल, अनिल कुमार और शाकिर हुसैन शामिल हैं.

इस फेरबदल को प्रशासनिक स्तर पर संतुलन बनाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार का साफ संदेश है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा.