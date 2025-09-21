हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana: CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाई चावल वितरण की अवधि, मिल मालिकों को मिलेगी 50 करोड़ रुपये की राहत

Haryana: CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाई चावल वितरण की अवधि, मिल मालिकों को मिलेगी 50 करोड़ रुपये की राहत

Haryana News: सरकार ने चावल वितरण की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. साथ ही, किसानों के लिए धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू होगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Sep 2025 07:16 AM (IST)

हरियाणा सरकार ने शनिवार (20 सितंबर) को चावल वितरण की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस कदम से राज्य की लगभग 1,000 राइस मिलों को सीधे लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि मिल मालिकों को धारिता (होल्डिंग) शुल्क में करीब 50 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.

मिलों की मांग को मान्यता

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार को अवगत कराया था कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने चावल की डिलीवरी में लगभग 45 दिन की देरी की. इस वजह से मिल मालिक तय समय में अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे थे.

सरकार ने इस मांग को सही मानते हुए बोनस पात्रता अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. साथ ही मिल मालिकों के लिए चावल वितरण की अवधि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है.

किसानों के हित में सरकार का फैसला

सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है. इस दिशा में इस साल धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, यह दावा करके कि भाजपा सरकार एमएसपी प्रणाली को समाप्त कर देगी.

एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने फसलों पर एमएसपी में लगातार वृद्धि की है. वर्ष 2014 में सामान्य धान का एमएसपी 1,360 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. इसी तरह, ग्रेड-ए धान का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,389 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है.

सैनी ने किसानों से अपील की कि वे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझें और किसी अफवाह में न आएं. उन्होंने यह भी कहा कि मिलों को समय पर चावल वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी मदद दी जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Haryana Government HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', US ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', US ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
जनरल नॉलेज
Mughal Chakhna History: शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
ट्रेंडिंग
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget