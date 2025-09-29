कौन हैं राव नरेंद्र सिंह जिन्हें कांग्रेस ने दी हरियाणा की कमान, ऐसा रहा है सियासी सफर

कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए राव नरेंद्र सिंह को नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है. नरेंद्र सिंह तीन बार विधायक रह चुके हैं. शुरुआत में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस से MLA चुने गए थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था. वो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. हरियाणा में कांग्रेस ने लंबे समय के बाद दलित-जाट की जगह पर ओबीसी को अपना चेहरा बनाया है.

कौन हैं राव नरेंद्र सिंह?

राव नरेंद्र सिंह साल 1996 और साल 2000 में अटेली से विधायक रहे. इसके साथ ही साल 2009 में नारनौल से विधानसभा के सदस्य चुने गए. 2009 से 2014 में राव नरेंद्र ने मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली. वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे. राव नरेंद्र के पिता का नाम स्व. राव बंसी सिंह है, वो भी तीन बार विधायक रहे थे. बंसी सिंह भी प्रदेश की तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे थे.

जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश!

पिछले करीब एक साल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और CLP पदों को नहीं भरा गया था. हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद से यह दोनों पद खाली थे. पार्टी ने कई बैठकों और विचार विर्मर्श के बाद ये फैसला राव नरेंद्र सिंह के नाम पर फैसला लिया. इस बदलाव को हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक बढ़ाने, जातीय समीकरणों और ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

राव नरेंद्र सिंह से हरियाणा में कांग्रेस होगी मजबूत!

2024 के विधानसभा चुनावों में दक्षिण हरियाणा की रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुरुग्राम की 11 सीटों में कांग्रेस के खाते में महज एक सीट गई थी. जबकि बीजेपी ने यहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी. इससे पहले 2014 में बीजेपी ने यहां सभी 11 सीटों पर कब्जा किया था. इस क्षेत्र में मजबूत OBC नेतृत्व देने से पार्टी को अपनी जनाधार मजबूत करने में फायदा मिल सकता है. वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी ने विधायक दल का नेता निुयुक्त किया है.