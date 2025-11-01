हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा', गुरू तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर बोले CM नायब सिंह सैनी

'रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा', गुरू तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर बोले CM नायब सिंह सैनी

Nayab Singh Saini News: हरियाणा के CM नायब सिंह ने कहा कि तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर जब हम रक्तदान कर रहे हैं, तो यह जीवन दान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु जी के संदेश का पालन है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है और मानवता की सच्ची सेवा है. प्रदेश के लोग विभिन्न अवसरों पर रक्तदान कर रहे हैं और जब कोई विशेष दिवस रक्तदान जैसे पुण्य कार्यों के साथ मनाया जाता है, तो उसका सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक पुण्य कई गुणा बढ़ जाता है.

मुख्यमंत्री शनिवार (01 नवंबर) को पंचकूला के सेक्टर-14 में किसान भवन में गुरू तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का शुभारम्भ करने बाद सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हरियाणा के निर्माण का उत्सव और श्री गुरू तेग बहादुर जी के बलिदान से प्रेरणा लेने का दिन है.

'ब्लड कैंप का आयोजन गुरु तेग बहादुर को सच्ची श्रद्धांजलि'

इससे पहले मुख्यमंत्री ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौंसला बढाया और इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और सहकारिता मंत्री डा0 अरविंद शर्मा भी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस रक्तदान शिविर का आयोजन श्री गुरु तेग बहादुर जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है. 

'धर्म की रक्षा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि त्याग से होती है'

उन्होंने कहा, ''उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि त्याग और सत्य से होती है. जब औरंगजेब के अत्याचार से भारत की आत्मा कराह रही थी, जब धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था ‘सीस दिया पर धर्म न दिया. उनका यह बलिदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं था. वह समस्त मानवता की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए था.'' 

जीवनदान से बड़ा कोई धर्म नहीं- सीएम

सीएम ने ये भी कहा, ''आज, श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर जब हम रक्तदान कर रहे हैं, तो यह केवल किसी को जीवन दान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु जी के संदेश का सबसे बड़ा पालन है. गुरु जी ने हमें दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का पाठ पढ़ाया था. आज हम अपना रक्त देकर उसी परोपकार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. रक्तदान, जीवनदान है और जीवनदान से बड़ा कोई धर्म, कोई सेवा, कोई उपासना नहीं है.''

रक्तदान से किसी मरीज को नया जीवन मिलता है- सीएम

नायब सिंह सैनी ने आगे कहा, ''रक्तदान से किसी मरीज को नया जीवन मिलता है. वह सदा रक्तदाता का आभारी रहता है. विज्ञान चाहे आज नित नई प्रगति कर रहा है. लेकिन अभी तक विज्ञान रक्त का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है. रक्त को बनाया नहीं जा सकता, केवल दान से प्राप्त रक्त से ही किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है. जब आप रक्तदान करते हैं, तो आप न केवल किसी एक व्यक्ति के जीवन को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे परिवार को संकट से उबारते हैं. इसलिए आज हम सभी को यह समझना होगा कि रक्तदान एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर गर्व हो रहा है कि इस शिविर में बड़ी संख्या में युवा साथी रक्तदान के लिए आगे आए हैं. उन्होंने सभी युवाओं को बधाई देतें हुए कहा कि आप ही वह परिवर्तन की ऊर्जा हैं जो समाज को दिशा देती है. रक्तदान जैसे पुण्य कार्यों में युवाओं की सहभागिता आने वाले समय में हरियाणा और देश को एक संवेदनशील, सशक्त और जागरूक समाज बनाएगी. उन्होंने आहवान किया कि आज इस रक्तदान शिविर से सभी एक संदेश लेकर जाएं कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है.

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा, ''हरियाणा ने हमेशा स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक सेवा के प्रति अपने दायित्व को मजबूती से निभाया है. हरियाणा दिवस के इस गौरवपूर्ण दिन पर हम प्रगति और विकास के साथ अपनी निष्ठा को दोहराते हैं. रक्तदान मानव द्वारा किए जाने वाले सबसे महान कार्यों में से एक है. यह जीवन का उपहार है, किसी की जरूरत की घड़ी के साथ खड़े रहने का मौन व्रत है.''

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी आपातकाल या गम्भीर बीमारी की स्थिति में रक्त की एक यूनिट जीवन और मृत्यु के बीच के अन्तर को मिटा सकती है. कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि उन्हें गर्व है कि हरियाणा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार अग्रणी भूमिका निभाई है. राज्य के सरकारी और निजी रक्त बैंक सुरक्षित और समय पर रक्त उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. 

उन्होंने बताया, ''वर्तमान में राज्य में कुल 152 लाइसैंस्ड ब्लैड सेंटर हैं, जिनमें से 34 सरकारी और 118 निजी/चैरिटेबल हैं. 34 सरकारी ब्लैड सेंटरों में से 26 ब्लैड सेंटर में ब्लैड कम्पोनेंट और 12 में प्लेटलेट एफेरेसिस की सुविधा उपलब्ध है. आज प्रदेशभर मे आयोजित 39 रक्तदान दान शिविरों में 800 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया. पंचकूला में 150 से अधिक रक्तदाता रक्तादान के लिए पहुंचे. 

इस अवसर पर मेयर कुलभूषण गोयल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, उपायुक्त सतपाल शर्मा, डीजीएचएस डा0 मनीष बंसल, सिविल सर्जन पंचकूला डा. मुक्ता कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी राकेश संधू, ओएसडी डा. प्रभलीन, डाक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

Published at : 01 Nov 2025 08:29 PM (IST)
Panchkula HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
