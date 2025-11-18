हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर-85 की पिरामिंड हाइट्स सोसाइटी में मंदिर को लेकर चला आ रहा विवाद अब तूल पकड़ गया है. सोसाइटी में बनाए गए शिव मंदिर को तोड़ने के लिए आज प्रशासनिक अमला तोड़फोड़ दस्ते के साथ पहुंच गया. जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी तो लोग विरोध में सामने आ गए. जिसके बाद भारी पुलिसबल को मौके तक तैनात किया गया. पुलिसबल की मौजूदगी में मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया.

लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है. लोगों का कहना है कि बिल्डर की मनमानी पर रोक लगाने की बजाय अधिकारी भी उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए यह मंदिर तोड़ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

आपको बता दें कि पिछले दिनों सोसाइटी निवासियों ने सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण किया था. जिसे तोड़ने के लिए बिल्डर आगे आया था. लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें फ्लैट बेचते वक्त मंदिर का स्थान भी बताया था,लेकिन आज तक बिल्डर मंदिर का निर्माण करने में असफल रहा. इसका लोगों ने विरोध किया और मामला पुलिस तक पहुंचा था.

मंदिर तोड़ा गया

उस वक्त पुलिस ने आला अधिकारियों को सूचित करते हुए मामले को शांत करा दिया था, लेकिन आज एक बार फिर मामला तूल पकड़ गया है. आज भारी पुलिसबल की मौजूदगी में मंदिर को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया. फिलहाल सोसाइटी में पुलिस बल को तैनात किया गया है. सोसाइटी निवासियों द्वारा रोड जाम कर भारी प्रदर्शन भी किया गया. इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को शांत किया गया और फिर से मंदिर निर्माण को पूरा करने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत किया गया. वही पुलिस को भी बिल्डर के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस और पब्लिक में तनातनी

तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान लोगों और पुलिस के बीच तनातनी का माहौल भी हो गया. लोगों का आरोप है कि बिल्डर की तरफ से कुछ नुमाइंदे भी इस कार्रवाई के दौरान आए थे. जिन्होंने सोसाइटी निवासियों के साथ मारपीट करने का प्रयास भी किया. इस दौरान पुलिस के बीच में आने के कारण माहौल नहीं बिगड़ा. हालांकि पूरी सोसाइटी में तनाव का माहौल है, जिसके कारण पुलिस बल को तैनात किया गया है.