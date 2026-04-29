हरियाणा सरकार ने मानसून सीजन से पहले आपदा को लेकर तैयारियां तेज की, अधिकारियों को निर्देश

हरियाणा सरकार ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में संभावित बाढ़, हीटवेव और सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कंट्रोल रूम सक्रिय करें और जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया प्रणाली (Coordinated Response System) को मजबूत बनाएं.

उन्होंने बताया कि पंचकूला स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (State Emergency Operation Center) पहले से ही 24×7 कार्यरत है. सभी जिलों को मई माह के मध्य तक विशेष बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और रियल-टाइम को-ऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा, जैसे संचार प्रणाली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है.

आपदा से निपटने के लिए किन विभागों को मिली जिम्मेदारी?

डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया गया है. इसके अलावा, सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें डैम की मजबूती, जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ करना, निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखना और चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा सेवाओं को तैयार रखना शामिल है.

अंबाला में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, वार्ड-5 उम्मीदवार अमन उप्पल BJP में शामिल

अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को सक्रिय करने के निर्देश

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है, जिसमें मॉक ड्रिल का आयोजन, संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संभावित निकासी योजना तैयार करना और राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है. अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने, जलस्तर की निरंतर निगरानी रखने, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए समयपूर्व चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं.

सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों पर खास जोर

सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया है. त्वरित प्रतिक्रिया दल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इकाइयों की तैनाती के संबंध में विस्तार से जानकारी मांगी गई है. खास तौर से संवेदनशील ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थाई आश्रय स्थल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता एवं खाद्य आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

बाढ़ के बाद संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए खास इंतजाम

इसके साथ ही, बाढ़ के बाद संभावित बीमारियों की निगरानी, वेक्टर नियंत्रण और जलजनित संक्रमणों की रोकथाम के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. मेडिकल टीमों और आपातकालीन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जबकि आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे.

सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी रणनीति

डॉ. मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, ''बाढ़ प्रबंधन के साथ-साथ राज्य सरकार ने सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी रणनीति तैयार की है, जिसमें जल संरक्षण, तालाबों का प्रभावी प्रबंधन और फसलों की वैकल्पिक योजना शामिल है. संबंधित विभागों को वर्षा के पैटर्न पर लगातार नजर रखने और प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने जिला प्रशासन को नियमित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मानसून अवधि के दौरान निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी मानसून सीजन में जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए सक्रिय योजना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा.