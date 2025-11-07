हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: बार-बार पैसे मांगती थी गर्भवती प्रमिका, लिव-इन में रह रे ऑटो चालक ने उतारा मौत के घाट

गुरुग्राम: बार-बार पैसे मांगती थी गर्भवती प्रमिका, लिव-इन में रह रे ऑटो चालक ने उतारा मौत के घाट

Gurugram News: गुरुग्राम में एक गर्भवती महिला की उसके लिव-इन पार्टनर अनुज ने गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी अनुज ने पुलिस को बताया कि अंगूरी गर्भावस्था के दौरान उससे बार-बार पैसे मांगती थी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जब एक गर्भवती महिला का शव उसके घर में मिला था. पुलिस ने जांच करते हुए हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है. हत्या का आरोप महिला के ही लिव-इन पार्टनर एक ऑटो चालक पर लगा है. आरोप है कि ऑटो चालक ने अपनी प्रेमिका का गला घोटकर उसकी हत्या की थी. 

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि महिला अपनी गर्भावस्था में आरोपी ऑटो चालक से बार-बार पैसे मांगती थी, जिस बात से परेशान होकर उसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया. 

हरियाणा पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी अंगूरी (28) के रूप में हुई है. उसका क्षत-विक्षत शव डूंडाहेड़ा गांव स्थित उसके किराए के कमरे से बुधवार (5 नवंबर) को बरामद किया गया था. वह सात महीने की गर्भवती थी.

हत्या के बाद महिला का शव कमरे में बंद कर के फरार

30 वर्षीय आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान अनुज ने पुलिस को बताया कि 31 अक्टूबर को पैसों को लेकर उसका झगड़ा हुआ था और इस दौरान उसने अंगूरी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. अंगूरी की हत्या करने के बाद आरोपी शव को किराए के कमरे के अंदर बंद कर फरार हो गया था.

दो शादियां टूटने के बाद अनुज के साथ रहती थी महिला

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि अंगूरी की साल 2023 में मोहम्मद सदरुद्दीन से शादी हुई थी. कुछ समय बाद वह अपने पति से अलग रहने लगी और 2024 में उसने विशाल से ‘कोर्ट मैरिज’ कर ली. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, विशाल से अलग होने के बाद अंगूरी अनुज के संपर्क में आ गई, जो अक्सर उसके किराए के कमरे में आता था. इस बीच वह गर्भवती हो गई. 

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही पुख्ता सबूत इकट्ठा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, आरोपी अनुज पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ चल रही है. 

Published at : 07 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Gurugram News HARYANA NEWS
