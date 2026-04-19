गुरुग्राम में 70 लाख के नकली इंजेक्शन बरामद, DLF फेज-4 में ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 70 लाख की नकली दवाइयां के जखीरा को बरामद किया है. यह दवाई इटली से इंपोर्ट कर भारत लाई गई थी जो दिल्ली में सप्लाई की जानी थी. आपको बता दें कि मुजेरो इंजेक्शन भारत में प्रतिबंध है. यह इंजेक्शन शुगर और वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

जिसको भारी मुनाफे के चलते दिल्ली में सप्लाई किया जाना था. लेकिन उससे पहले ही गुरुग्राम ड्रग कंट्रोल विभाग को इसकी सूचना मिल गई और उन्होंने एक टीम गठित कर रेड मार दी. इसके बाद नकली दवाइयां के जखीरा और गाड़ी साथ में गाड़ी ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है फिलहाल पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग अपनी जांच कर रहे हैं.

इटली की एक कंपनी द्वारा बनाया जाता है इंजेक्शन

ड्रग कंट्रोल विभाग से मनदीन चौहान ने बताया कि मौनजारो इंजेक्शन मूल रूप से इटली की एक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और शुगर के मरीजों के इलाज में काम आता है लेकिन भारत में इसका गलत इस्तेमाल वजन घटाने के लिए भी किया जा रहा है. फिलहाल विभाग जांच कर रहा है कि नकली इंजेक्शन की इतनी बड़ी खेप कहां से आई और इसमें कौन-कौन शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई चेन का पता लगाकर पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जाएगी.

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लोग लाइसेंसधारी केमिस्ट खरीदें दवाइयां- अमनदीप चौहान

ड्रग कंट्रोल विभाग के अमनदीप चौहान ने लोगों से अपील की है कि दवाइयां सिर्फ लाइसेंसधारी केमिस्ट से बिल लेकर ही खरीदें और इंजेक्शन का बैच नंबर व पैकेजिंग जरूर चेक करें. विभाग ने जब्त इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं, रिपोर्ट आने के बाद नकली दवा के सप्लायर और खरीदारों पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में नकली दवाइयां को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है उसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है.

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