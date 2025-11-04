फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस

हरियाणा स्थित फरीदाबाद में पुलिस 17 वर्षीय लड़की पर दिनदहाड़े गोली चलाने के आरोपी युवक की तलाश कर रही है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. एक युवक ने सोमवार को श्याम कॉलोनी में लड़की पर गोली चलायी तथा एक मोटरसाइकिल से फरार हो गया. लड़की को कंधे और पेट में चोट आयी है.

सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में युवक एक गली में लड़की का इंतजार करते और उसे नजदीक से गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस के अनुसार, एक गोली लड़की के कंधे में लगी, जबकि दूसरी उसके पेट को छूती हुई निकल गई.

फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर लड़की का कथित तौर पर परिचित है और उसकी तलाश के लिए चार टीम गठित की गई हैं. पीड़िता की पहचान कनिष्का के रूप में हुई है, उसकी हालत स्थिर है और एक अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है.

अधिकारी ने बताया कि कनिष्का अपने एक मित्र के साथ लाइब्रेरी से लौट रही थीं, तभी उस पर हमला हुआ. अपराध में इस्तेमाल बंदूक मौके से बरामद कर ली गयी.

फरीदाबाद पुलिस को कब चला घटना का पता?

पुलिस प्रवक्ता ने बताया, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी पीड़िता को जानता है. लड़की ने आरोपी को पहचान लिया है, जो उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था जहां वह पढ़ती थी. हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस और अपराध शाखा आरोपी की तलाश कर रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हमें कल शाम करीब 5.30 बजे घटना की जानकारी मिली. हम मौके पर पहुंचे और लड़की को अस्पताल ले गए. अब उसकी हालत स्थिर है. उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और FIR दर्ज कर ली गई है. वह लाइब्रेरी से घर लौट रही थी तभी उसे गोली मारी गई. इस घटना में एक लड़का शामिल है जिसे वह जानती है.'