हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणादिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?

Delhi Blast: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को अनंतनाग में हिरासत में लिए जाने पर उसके भाई ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में PHD करने गई है और कॉलेज के हॉस्टल में रहती है. हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Nov 2025 08:36 PM (IST)
फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट मामले में लगातार जांच जारी है. इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को आदिल को लेकर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. अब प्रियंका शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रियंका के भाई भारत ने कहा कि हमारा या प्रियंका का दूर-दूर से भी आदिल से कोई संबंध नहीं है. कल रात को लगभग 9:00 बजे प्रियंका से बात हुई थी, इसके बाद से संपर्क नहीं हुआ. रूममेट से बात होने के बाद पता चला कि जांच एजेंसी उसे पूछताछ के लिए लेकर गई है.

उन्होंने आगे बताया, ''जम्मू कश्मीर में प्रियंका पीएचडी करने गई है और कॉलेज के हॉस्टल में रहती है. पूछताछ करने के बाद जांच एजेंसी ने डॉ प्रियंका शर्मा का मोबाइल फोन कब्जे में लिया. हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे. डॉक्टर आदिल एमडी के कोर्स में उनके सीनियर रहे और इस वजह से उनसे बातचीत होती रही होगी.'

आतंकी आदिल से हमारा कोई संबंध नहीं'

प्रियंका बतौर मेडिकल ऑफिसर झज्जर के डीघल में कार्यरत है. वो मेडिसन में MD की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर गई हैं. भाई ने आगे बताया, '' प्रियंका की रोजाना रात को घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात होती है. आतंकी आदिल या ऐसे किसी भी नेटवर्क से हमारा किसी भी किस्म का कोई संबंध नहीं है.''

जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीमों ने अनंतनाग के मलकनाग इलाके में एक किराए के फ्लैट पर छापा मारा और रोहतक की डॉ. प्रियंका शर्मा को हिरासत में ले लिया. जब्त किए मोबाइल फोन और सिम कार्ड की फोरिंसिक जांच की जा रही है. 

पुलिस ने जीएमसी के एक पूर्व कर्मचारी डॉक्टर आदिल की गिरफ़्तारी के बाद कार्रवाई शुरू की, जिससे पूछताछ में कथित तौर पर नेटवर्क को रसद या वित्तीय सहायता देने वाले लोगों का पता चला. कॉल-डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर अधिकारियों ने डॉ. प्रियंका शर्मा के पते का पता लगाया है. फरीदाबाद मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट मामले में यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी.

Published at : 16 Nov 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Priyanka Sharma HARYANA NEWS ROHTAK
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
