हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअल-फलाह यूनिवर्सिटी से 3-4 महीने छुट्टी पर गायब होते थे व्हाइट कॉलर आतंकी, कभी नहीं मिला नोटिस

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 3-4 महीने छुट्टी पर गायब होते थे व्हाइट कॉलर आतंकी, कभी नहीं मिला नोटिस

Al-Falah University: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तीन संदिग्ध प्रोफेसर डॉ. उमर, शाहीन और मुजम्मिल लंबी छुट्टियों पर महीनों गायब रहते थे. यूनिवर्सिटी ने न नोटिस जारी किया, न ही अनुपस्थितियों पर कार्रवाई की.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Nov 2025 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले तीन संदिग्ध शिक्षकों डॉ. उमर, डॉ. शाहीन और डॉ. मुजम्मिल को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं. व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक के बीच यूनिवर्सिटी सूत्रों ने खुलासा किया है कि ये तीनों शिक्षक अक्सर तीन से चार महीने की लंबी छुट्टी पर एक साथ गायब हो जाते थे. यह पैटर्न वर्षों से चलता आ रहा था, लेकिन कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया.

सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय में आम शिक्षकों और छात्रों को इतनी लंबी छुट्टियां मिलना संभव नहीं था, लेकिन इन तीनों को बिना किसी बाधा के लंबी छुट्टियां दी जाती थीं. हैरानी की बात यह रही कि इन अवकाशों के लिए उनसे कोई लिखित स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाता था. उनकी महीनों की अनुपस्थिति विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज जरूर रहती थी, लेकिन उनके खिलाफ कभी किसी तरह की कार्रवाई या नोटिस जारी नहीं किया गया.

एक साथ छुट्टी पर जाते थे यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सिटी सूत्र बताते हैं कि स्थिति तब और संदिग्ध लगने लगी जब देखा गया कि वे तीनों एक साथ छुट्टी पर जाते थे और एक साथ ही वापस आते थे. छुट्टी से लौटने के बाद उन्हें बिना किसी पूछताछ के तुरंत फिर से ड्यूटी पर नियुक्त कर दिया जाता था. यह ढील विश्वविद्यालय की सामान्य प्रक्रिया के बिल्कुल उलट थी, क्योंकि नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसे नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है.

आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े थे तीनों आरोपी

जानकारी के अनुसार, अब जब जांच एजेंसियों ने इन तीनों के कथित आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका व्यक्त की है, तब यूनिवर्सिटी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं. क्या प्रशासन को इनकी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी थी? क्या इतने लंबे समय तक बिना जांच-पड़ताल के छुट्टियां देना सिर्फ लापरवाही थी या किसी दबाव में निर्णय किया गया.

जांच एजेंसियां अब यूनिवर्सिटी से इन शिक्षकों के रिकॉर्ड, उनकी छुट्टियों का विवरण, विदेश यात्राओं से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन की जानकारी मांग रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि तीनों शिक्षकों की अचानक और बार-बार लंबी अनुपस्थिति किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की ओर संकेत कर सकती है.

सुरक्षा तंत्र पर खड़ा किया बड़ा सवाल

इस मामले ने विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता और सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. फिलहाल एजेंसियां इन तीनों की गतिविधियों, संपर्कों और यात्रा इतिहास की जांच कर रही हैं. यूनिवर्सिटी ने भी अब प्रशासनिक समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.

ये भी पढ़िए- ‘तेजस्वी, संजय, रमीज का नाम लें तो चप्पल उठा कर मारा जाएगा’ रोहिणी आचार्य का सनसनीखेज दावा

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 16 Nov 2025 01:02 PM (IST)
Tags :
Delhi Terrorist Attack Al-Falah University Al Falah University Umar Terror Suspect Dr. Muzammil Ahmed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली कार धमाके से पहले दिल्ली के कई इलाकों में घूमा था उमर | ABP News
आज के Top Dividend Stocks | Oil India से Sun TV तक—किसे कितना मिलेगा?| Paisa Live
mAadhaar vs e-Aadhaar: दोनों एक जैसे नहीं! पूरी सच्चाई जानें | UIDAI New App Explained| Paisa Live
हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget