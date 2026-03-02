हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाशादी की पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को 'बहन' बोलकर शख्स ने बनाई दूरी, दहेज के लिए घर से निकाला

शादी की पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को 'बहन' बोलकर शख्स ने बनाई दूरी, दहेज के लिए घर से निकाला

Hisar News: हिसार में एक महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे 'बहन' कहना शुरू कर दिया. पीड़िता के मुताबिक पति ने दहेज न मिलने तक दोबारा संबंध से मना कर दिया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

Haryana News: हरियाणा के हिसार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि शादी के बाद उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे 'बहन' कहना शुरू कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि इस बात की जानकारी किसी को न दी जाए. पीड़िता के मुताबिक, पति ने दहेज न मिलने तक दोबारा संबंध न बनाने की बात कहते हुए उससे दूरी बना ली और लगातार उसके साथ मारपीट करता रहा.

महिला ने बताया कि इस मामले को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. अगस्त 2025 में उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद उसने आजाद नगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी में परिवार ने खर्च किए थे 8 लाख

पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 21 मार्च 2025 को गांव कलवास निवासी अजयपाल से हुई थी. शादी में उसके परिवार ने करीब 8 लाख रुपये खर्च कर फर्नीचर, सोने-चांदी के गहने और घरेलू सामान दिया था. महिला ने आरोप लगाया कि शादी की पहली रात उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया और वह उसे “बहन” कहकर संबोधित करने लगा.

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, जांच जारी

महिला का कहना है कि उसके पति ने उससे कहा, “बहन, आज जो हमारे बीच हुआ है, उसके बारे में किसी को मत बताना.” जब उसने सुबह अपनी सास को इस बारे में बताया तो वह नाराज हो गई और उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह कम दहेज लेकर आई थी.

पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Hisar News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
शादी की पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को 'बहन' बोलकर शख्स ने बनाई दूरी, दहेज के लिए घर से निकाला
शादी की पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को 'बहन' बोलकर शख्स ने बनाई दूरी, दहेज के लिए घर से निकाला
हरियाणा
कतर में फंसे हरियाणा के युवा, रोहतक के सुरेंद्र ने वीडियो जारी कर सरकार से मांगी सुरक्षित वापसी
कतर में फंसे हरियाणा के युवा, रोहतक के सुरेंद्र ने वीडियो जारी कर सरकार से मांगी सुरक्षित वापसी
हरियाणा
पानीपत से जींद तक फोरलेन होगा असंध रोड, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया शिलान्यास, कितना आएगा खर्च
पानीपत से जींद तक फोरलेन होगा असंध रोड, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया शिलान्यास, कितना आएगा खर्च
हरियाणा
दिल्ली में 19 मार्च को किसानों की महापंचायत, MSP लागू कराने सहित ये मांगें शामिल
दिल्ली में 19 मार्च को किसानों की महापंचायत, MSP लागू कराने सहित ये मांगें शामिल
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget