हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana Budget 2026: हरियाणा के किसानों के लिए सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी यह खास सुविधा

Haryana Budget 2026: हरियाणा के किसानों के लिए सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी यह खास सुविधा

Haryana Budget 2026 पेश करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बिजली वितरण कंपनी के गठन से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2.02 लाख करोड़ रुपये से 10.28 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्रालय का भी दायित्व रखने वाले सैनी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि विभिन्न वर्गों से मिले करीब 5,000 सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 217 वादों में से 60 को पूरा कर लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 28,205 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है. पूंजीगत व्यय का मतलब बुनियादी ढांचे और स्थायी परिसंपत्तियों पर होने वाला खर्च है.

उन्होंने बताया कि विश्व बैंक ने ‘हरियाणा स्वच्छ हवा परियोजना’ के लिए 2,716 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. नए बजट प्रस्तावों में ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ की स्थापना भी शामिल है. यह राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी होगी, जो 5,084 कृषि फीडर और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करेगी.

Haryana Budget 2026: कांग्रेस ने की आलोचना

सैनी ने कहा कि इस बिजली वितरण कंपनी के गठन से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ‘हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.

इस कोष के गठन का उद्देश्य शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहर को हरा-भरा बनाने, जलवायु-अनुकूल कृषि और प्रकृति-आधारित समाधान में निवेश को बढ़ावा देना है.

उधर, हरियाणा बजट 2026-27 पर हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया. जो खुद 'फुलस्टॉप' सरकार है उसे 'नॉन स्टॉप' बताया जा रहा है. इतना लंबा भाषण पढ़ा गया है लेकिन इसका नतीजा क्या है? पूरे बजट को आप देखो तो वे या तो 2014-15 का हवाला देंगे या फिर 2047 की बात करेंगे लेकिन आपने क्या किया ये तो बताएं.'

हरियाणा बजट 2026-27 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'हरियाणा का ऐतिहासिक बजट 2,23,000 करोड़ रुपये का है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार चार स्तंभों पर काम करेगी. इसमें किसान, युवा, महिला और गरीब शामिल हैं. ये बजट प्रधानमंत्री मोदी के उस विज़न को पूरा करने वाला बजट है. मुझे खुशी है कि हमने लगातार बजट पूर्व परामर्श लिए हैं. लोगों से जो सुझाव आए हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है. जब पूर्व की सरकार बजट लाती थीं तो लोग कहते थे कि ये सरकार का बजट है लेकिन जब हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसमें शामिल किया, उनके परामर्श लिए तो हर व्यक्ति को लगा कि ये जनता का बजट है. इस आधार पर हमने इस बजट को आज प्रस्तुत किया है.हम इस बजट को धरातल पर उतारेंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा.'

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Chandigarh News HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Haryana Budget 2026: हरियाणा के किसानों के लिए सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी यह खास सुविधा
हरियाणा के किसानों के लिए सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी यह खास सुविधा
हरियाणा
शादी की पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को 'बहन' बोलकर शख्स ने बनाई दूरी, दहेज के लिए घर से निकाला
शादी की पहली रात बनाए संबंध, फिर पत्नी को 'बहन' बोलकर शख्स ने बनाई दूरी, दहेज के लिए घर से निकाला
हरियाणा
कतर में फंसे हरियाणा के युवा, रोहतक के सुरेंद्र ने वीडियो जारी कर सरकार से मांगी सुरक्षित वापसी
कतर में फंसे हरियाणा के युवा, रोहतक के सुरेंद्र ने वीडियो जारी कर सरकार से मांगी सुरक्षित वापसी
हरियाणा
पानीपत से जींद तक फोरलेन होगा असंध रोड, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया शिलान्यास, कितना आएगा खर्च
पानीपत से जींद तक फोरलेन होगा असंध रोड, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया शिलान्यास, कितना आएगा खर्च
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, अब कौन संभालेगा कमान?
US-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, कौन संभालेगा कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget