हरियाणा के किसानों के लिए सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी यह खास सुविधा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2.02 लाख करोड़ रुपये से 10.28 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्रालय का भी दायित्व रखने वाले सैनी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि विभिन्न वर्गों से मिले करीब 5,000 सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 217 वादों में से 60 को पूरा कर लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 28,205 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है. पूंजीगत व्यय का मतलब बुनियादी ढांचे और स्थायी परिसंपत्तियों पर होने वाला खर्च है.

उन्होंने बताया कि विश्व बैंक ने ‘हरियाणा स्वच्छ हवा परियोजना’ के लिए 2,716 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. नए बजट प्रस्तावों में ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ की स्थापना भी शामिल है. यह राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी होगी, जो 5,084 कृषि फीडर और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करेगी.

Haryana Budget 2026: कांग्रेस ने की आलोचना

सैनी ने कहा कि इस बिजली वितरण कंपनी के गठन से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ‘हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.

इस कोष के गठन का उद्देश्य शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहर को हरा-भरा बनाने, जलवायु-अनुकूल कृषि और प्रकृति-आधारित समाधान में निवेश को बढ़ावा देना है.

उधर, हरियाणा बजट 2026-27 पर हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया. जो खुद 'फुलस्टॉप' सरकार है उसे 'नॉन स्टॉप' बताया जा रहा है. इतना लंबा भाषण पढ़ा गया है लेकिन इसका नतीजा क्या है? पूरे बजट को आप देखो तो वे या तो 2014-15 का हवाला देंगे या फिर 2047 की बात करेंगे लेकिन आपने क्या किया ये तो बताएं.'

हरियाणा बजट 2026-27 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'हरियाणा का ऐतिहासिक बजट 2,23,000 करोड़ रुपये का है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार चार स्तंभों पर काम करेगी. इसमें किसान, युवा, महिला और गरीब शामिल हैं. ये बजट प्रधानमंत्री मोदी के उस विज़न को पूरा करने वाला बजट है. मुझे खुशी है कि हमने लगातार बजट पूर्व परामर्श लिए हैं. लोगों से जो सुझाव आए हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है. जब पूर्व की सरकार बजट लाती थीं तो लोग कहते थे कि ये सरकार का बजट है लेकिन जब हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसमें शामिल किया, उनके परामर्श लिए तो हर व्यक्ति को लगा कि ये जनता का बजट है. इस आधार पर हमने इस बजट को आज प्रस्तुत किया है.हम इस बजट को धरातल पर उतारेंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा.'