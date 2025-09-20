वडोदरा और गोधरा में देर रात दो अलग-अलग जगहों पर तनावपूर्ण हालात बने. वडोदरा के जुनी घड़ी इलाके में दो गुटों के बीच पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. वहीं, गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर एक ही समुदाय के लोगों ने हंगामा किया. दोनों ही घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और वीडियो को लेकर बढ़ी नफरत का हाथ बताया जा रहा है.

वडोदरा में अल्पसंख्यक समुदाय ने दर्ज कराई शिकायत

पथराव के बाद वडोदरा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया. घायल व्यक्ति को भी अस्पताल भेजा गया.

गोधरा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बढ़ाया तनाव

गोधरा में बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर हिंसक घटना हुई. पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले विवादित वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे. जब उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, तब एक समुदाय के लोग समर्थन में इकट्ठा हुए और पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की.

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर हालात काबू में कर लिए. किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस समुदाय के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है.

पुलिस की सक्रियता से बनी शांति

वडोदरा और गोधरा दोनों ही जगहों पर पुलिस की सक्रियता ने हालात को नियंत्रित किया. वडोदरा में संयुक्त पुलिस आयुक्त लीना पाटिल और सिटी पुलिस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया. गोधरा में भी बड़ी संख्या में रेंज आईजी और जिला पुलिस प्रमुख सहित पुलिस बल तैनात किया गया.

दोनों ही शहरों में पुलिस ने स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की. पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील सामग्री साझा करते समय सतर्क रहें और किसी भी विवादास्पद स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें.