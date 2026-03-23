​Gujarat Weather: गुजरात में फिर मंडराया बेमौसम बारिश का खतरा, डराने वाली भविष्यवाणी जारी

Gujarat Weather Update: गुजरात के अनेक जिलों में बेमौसम बारिश हुई थी. मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने भी राज्य में हो रही बेमौसम बारिश और मावठा को लेकर भविष्यवाणी की है. अंबालाल पटेल के मुताबिक मार्च में अभी भी बेमौसम बारिश की संभावना है. उन्होंने राज्य के अनेक भागों में बारिश और मावठा की भविष्यवाणी की है.

अंबालाल पटेल की भविष्यवाणी के मुताबिक, मार्च के अंत में फिर बेमौसम बारिश की संभावना है. गुजरात के कई भागों में प्री-मानसून एक्टिविटी की बारिश की संभावना है. अप्रैल मास में प्री-मानसून एक्टिविटी की बारिश की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि, 4 से 8 अप्रैल में भी मौसम में बदलाव आएगा. मई महीने में भी आंधी-तूफान आएगा. 24 मई से 4 जून के बीच बारिश की संभावना उन्होंने व्यक्त की है.

अरब सागर में 17 मई के बाद हलचल बढ़ेगी

मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने आगे बताया कि गुजरात में खतरनाक चक्रवात का असर हो सकता है. अरब सागर में 17 मई के बाद हलचल बढ़ेगी. 25 मई से 4 जून के बीच कुछ भागों में बारिश हो सकती है. 8 जून से अरब सागर के पवन में बदलाव होने से 20 जून के बीच चक्रवात बनेगा. इस साल गुजरात में बुवाई जल्दी हो सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे

अंबालाल पटेल की भविष्यवाणी के मुताबिक 28 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे. 8 अप्रैल से 10 तक एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुजरात का मौसम बदलेगा. अप्रैल मास में प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है. इस साल प्री मानसून शुरू होने से गर्मी में उतार-चढ़ाव होता रहेगा.

देशभर में प्री-मानसून का असर देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 मार्च से 26 मार्च के दौरान अनेक राज्यों में बारिश, जोरदार हवा और तूफान की चेतावनी जारी की है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खास करके राजस्थान में अनुभव होगा, जिसमें बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बदलने की धारणा है.

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