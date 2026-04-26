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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातSurat News: सूरत में मतदान के बाद बोले डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, 'विकास की नई कहानी लिखने को तैयार गुजरात'

Surat News: सूरत में मतदान के बाद बोले डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, 'विकास की नई कहानी लिखने को तैयार गुजरात'

Surat News In Hindi: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मतदान के बाद कहा कि सभी नागरिक विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं. उन्होंने विकास तेज करने के लिए वोट दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 12:07 PM (IST)
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गुजरात के सूरत में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मतदान के बाद एक बयान जारी करते हुए राज्य की विकास यात्रा और राजनीतिक दिशा पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपने परिवार, अपने शहर के लोगों और पूरे राज्य के नागरिकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विकास केंद्रित राजनीति को और मजबूती देने का काम किया है.

हर्ष संघवी ने कहा कि यह समय गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब राज्य के सभी नागरिक एकजुट होकर विकास के नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं भी आज मतदान किया है और उनका उद्देश्य राज्य में विकास की गति को और तेज करना है.

पीएम ने गुजरात के लिए हासिल किए हैं कई आयाम- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और विशेष रूप से गुजरात ने विकास के कई नए आयाम हासिल किए हैं. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है. उन्होंने कहा कि इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. संघवी ने यह भी कहा कि आज गुजरात के लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं और यह समय इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में गुजरात और भी तेजी से विकास करेगा और देश के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा.

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हर नागरिक को अपने अधिकार का करना चाहिए उपयोग- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और मतदान के माध्यम से विकास की इस यात्रा में योगदान देना चाहिए. उनके अनुसार, मजबूत लोकतंत्र और सक्रिय नागरिक भागीदारी ही किसी भी राज्य को आगे ले जाने की असली ताकत होती है. हर्ष संघवी का यह बयान गुजरात में विकास, एकता और राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है. जिसमें उन्होंने लोगों से विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.

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Published at : 26 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Gujarat News PM Narendra Modi BJP Surat News Deputy CM Harsh Sanghavi
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