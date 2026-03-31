राजकोट: खेलते-खेलते स्विमिंग पूल में डूबे सगे भाई-बहन, माता-पिता कर रहे थे बिल्डिंग की सफाई

Gujarat News: गुजरात के राजकोट से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से सगे भाई-बहन की मौत हो गई. यह घटना रैयाधार इलाके स्थित ‘सोपान हाइट्स’ बिल्डिंग की है, जहां खेलते-खेलते दो मासूम बच्चों की जान चली गई. मृतकों की पहचान 7 साल के दीपेश भंडारी और उसकी 5 साल के बहन दीपिक्षा भंडारी के रूप में हुई है. दोनों बच्चे एक नेपाली परिवार से थे, जिससे पूरे परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

जानकारी के मुताबिक, बच्चों के माता-पिता उसी बिल्डिंग में सफाई का काम करते हैं. घटना के समय दोनों बच्चे स्विमिंग पूल के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते अचानक दोनों पानी में गिर गए. स्विमिंग पूल गहरा होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई.

कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला

घटना की जानकारी मिलते ही माता-पिता और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला. तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में दुर्घटनावश मौत का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पानी से भरी बाल्टी में डूबने से बच्ची की हुई मौत

इसी तरह की एक और दुखद घटना गुजरात के सूरत से सामने आई है, जहां पानी से भरी बाल्टी में डूबने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत हो गई. यह हादसा पलसाना तालुका के कडोदरा नगर स्थित अमृतनगर में हुआ. बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता दुकान पर गए हुए थे. जब वे वापस लौटे तो बच्ची घर में नजर नहीं आई. खोजबीन करने पर बच्ची बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई मिली. परिजन तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दोनों घटनाओं ने परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है और स्थानीय लोगों में भी शोक और चिंता का माहौल है.