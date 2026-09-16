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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में जलभराव से रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में जलभराव से रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

गुजरात और अहमदाबाद में IMD की तरफ से अगले तीन घंटों यानी दोपहर 1:00 बजे तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. वहीं कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Sep 2026 01:57 PM (IST)
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भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत आने वाले अहमदाबाद के इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) की तरफ से आज सुबह 10:00 बजे जारी लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक, गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में बारिश ने जोरदार शुरुआत की है. अगले तीन घंटों यानी दोपहर 1:00 बजे तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए सिस्टम की तरफ से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं.

रेड अलर्ट वाले जिलों में हर घंटे 15 mm से ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, रेड अलर्ट वाले जिलों में हर घंटे 15 mm या उससे ज्यादा भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही, 41 से 61 km प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मीडियम से तेज गरज के साथ जमीन पर बिजली गिरने की 60 परसेंट से ज्यादा संभावना है. साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, भावनगर, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, अरावली, मेहसाणा, राजकोट, बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दीव, जामनगर और भरूच के नागरिकों को  सावधान रहने को कहा गया है.

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ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में भारी जलभराव और बाढ़ की संभावना

इसके अलावा, बनासकांठा, पाटन, कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा और नगर हवेली जिलों के लिए 5 से 15 mm प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 41 से 61 km प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और बिजली गिरने की 30 से 60 परसेंट संभावना है.

मौसम विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में भारी जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात और ट्रैफिक जाम हो सकता है. नागरिकों से खास तौर पर अनुरोध किया गया है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें, पुराने या टूटे-फूटे घरों और पेड़ों से दूर रहें और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित जगहों पर शरण लें.

अहमदाबाद में  आज सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच इस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई.

  • वटवा: 2.76 इंच
  • दूधेश्वर: 2.17 इंच
  • लांभा: 2.15 इंच
  • बकरोल: 2.01 इंच (एक घंटे में 2 इंच)
  • रामोल: 1.67 इंच
  • वस्त्राल: 1.52 इंच
  • इंद्रपुरी: 1.42 इंच
  • सरखेज अर्बन हेल्थ: 1.26 इंच (एक घंटे में 1.2 इंच)
  • मणिनगर: 1.10 इंच
  • ओढव ड्रेनेज पंपिंग: 1.06 इंच

गुजरात में बारिश का कहर, तालाब बनी सड़कें; 7 जिलों में रेड अलर्ट

Input By : हिरेन राज्यगुरु
Published at : 16 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
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