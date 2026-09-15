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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में बारिश का कहर, तालाब बनी सड़कें; 7 जिलों में रेड अलर्ट

गुजरात में बारिश का कहर, तालाब बनी सड़कें; 7 जिलों में रेड अलर्ट

गुजरात में 12 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दूसरा दौर लगातार जारी है. पिछले 24 घंटों में राज्य के 259 तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई. वहीं कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Sep 2026 11:44 AM (IST)
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गुजरात में बारिश का दूसरा दौर जमकर बरस रहा है. आज सुबह 6 से 10 बजे तक राज्य के 42 तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई है. कच्छ के मांडवी में महज दो घंटे में 5 इंच बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए कच्छ समेत 7 जिलों और दीव में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटों में राज्य के 259 तालुकाओं में दर्ज की गई बारिश 

गुजरात में 12 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दूसरा दौर लगातार जारी है. पिछले 24 घंटों में राज्य के 259 तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई. कच्छ के अंजार में सबसे ज्यादा 7.24 इंच और भावनगर के वल्लभीपुर में 6.10 इंच बारिश हुई. राज्य के 14 तालुकाओं में 4 इंच से ज्यादा और 26 तालुकाओं में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई. कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव में रेड अलर्ट जारी किया गया है. राजकोट, मोरबी और अमरेली में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट है.

गुजरात के अहमदाबाद में हादसा, 2 मंजिला मकान ढहने से महिला की मौत, 3 घायल

अहमदाबाद में 52 दिन बाद हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित 

अहमदाबाद में 52 दिन बाद हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ और कई अंडरपास 5 से 6 घंटे तक यातायात के लिए बंद रहे. कच्छ के मांडवी तालुका में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे में 5 इंच बारिश दर्ज हुई. मांडवी तालुका में आज सुबह से अब तक कुल 6.22 इंच बारिश हो चुकी है.

गुंदियाली गांव में भारी बारिश के बाद नदियां दोनों किनारों से बहने लगी हैं. मांडवी तालुका के कई ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से पानी भर गया है. कच्छ के मुंद्रा में 1.22 इंच और भुज में 1.18 इंच बारिश दर्ज की गई. वहीं भारी बारिश के कारण मांडवी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी हुई है.

गुजरात में आयुष्मान का कवच 5 से बढ़ाकर किया 10 लाख, 2.92 करोड़ कार्ड जारी

Published at : 15 Sep 2026 11:44 AM (IST)
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