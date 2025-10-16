हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

Gujarat Politics: गुजरात की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के घर पर हुई अहम बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार में सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा है. सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के घर पर 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार को अहम मीटिंग के बाद इस्तीफा दिया. इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं.

गुजरात के मंत्रियों द्वारा दिए गए इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे. उन सभी के इस्तीफे तैयार थे. मंत्रियों ने इस्तीफे पर साइन कर दिए थे. कोई और निर्देश नहीं दिए गए हैं.

राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इस्तीफा दिया. इसके बाद एक के बाद एक सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. ये इस्तीफे विश्वकर्मा को सौंपे गए, जिन्होंने सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया. 

दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांगा. आज दोपहर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर मंत्री  की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे. इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें नए मंत्रिमंडल की घोषणा पर टिकी हैं. नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल, शुक्रवार (17 अक्टूबर) को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा.

यहां पढ़ें गुजरात सरकार के मंत्रियों की लिस्ट-

  1. कनुभाई देसाई फाइनेंस, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स (पारडी)
  2. बलवंतसिंह राजपूत इंडस्ट्रीज़, लेबर और एम्प्लॉयमेंट (सिद्धपुर)
  3. ऋषिकेश पटेल हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और हायर एजुकेशन (विसनगर)
  4. राघवजी पटेल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बैंड्री और फिशरीज़ (जामनगर रूरल)
  5. कुंवरजीभाई बावलिया वॉटर सप्लाई और सिविल सप्लाईज़ (जसदन)
  6. भानुबेन बाबरिया सोशल जस्टिस और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (राजकोट रूरल)
  7. मुलुभाई बेरा टूरिज्म, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट (खंभालिया)
  8. कुबेर डिंडोर एजुकेशन और ट्राइबल डेवलपमेंट (संतरामपुर ST)
  9. नरेश पटेल गणदेवी
  10. बच्चूभाई खबाद देवगढ़ बारिया
  11. परषोत्तम सोलंकी भावनगर रूरल
  12. हर्ष सांघवी मजूरा
  13. जगदीश विश्वकर्मा निकोल
  14. मुकेशभाई ज़िनाभाई पटेल ओलपाड
  15. कुंवाजीभाई हलपति मांडवी (ST)
  16. भिकुभाई चतुरसिंह परमार मोडासा

Published at : 16 Oct 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
BJP Gujarat Politics Gujarat News Bhupendra Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
बिहार
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?
ट्रेंडिंग
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
हेल्थ
Second Heart in Human Body: शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget