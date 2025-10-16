गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार में सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा है. सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के घर पर 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार को अहम मीटिंग के बाद इस्तीफा दिया. इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं.

गुजरात के मंत्रियों द्वारा दिए गए इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे. उन सभी के इस्तीफे तैयार थे. मंत्रियों ने इस्तीफे पर साइन कर दिए थे. कोई और निर्देश नहीं दिए गए हैं.

राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इस्तीफा दिया. इसके बाद एक के बाद एक सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. ये इस्तीफे विश्वकर्मा को सौंपे गए, जिन्होंने सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया.

दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांगा. आज दोपहर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर मंत्री की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे. इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें नए मंत्रिमंडल की घोषणा पर टिकी हैं. नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल, शुक्रवार (17 अक्टूबर) को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा.

यहां पढ़ें गुजरात सरकार के मंत्रियों की लिस्ट-