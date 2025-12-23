गुजरात के बड़ा बदलाव, अब इस शहर में बाहरी लोगों को शराब पीने की छूट, जानें क्या कहते हैं नियम

गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब गुजरात या भारत के बाहर से आने वाले गैर-निवासी व्यक्ति को शराब पीने के लिए किसी तरह की परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.

गिफ्ट सिटी में स्थित चिन्हित होटल और रेस्टोरेंट में केवल वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन किया जा सकेगा. यह फैसला 20 दिसंबर को जारी राज्य गृह विभाग की अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है. इस फैसले का उद्देश्य गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में और अधिक आकर्षक बनाना है.

नियमों में क्या हुए बदलाव?

राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब “एक्सटर्नल पर्सन” यानी गुजरात के बाहर के व्यक्ति या विदेशी नागरिक, गिफ्ट सिटी में शराब सेवन कर सकेंगे. पहले ऐसे लोगों को अस्थायी परमिट लेना अनिवार्य था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. इकॉनोमिक टाइम्स के अनुसार, नए नियमों के तहत केवल फोटो आईडी दिखाना पर्याप्त होगा. यह सुविधा सिर्फ गिफ्ट सिटी के निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेगी. सामान्य गुजरात क्षेत्र में शराबबंदी के नियम यथावत रहेंगे.

गुजरात की शराबबंदी और गिफ्ट सिटी को मिली छूट

बता दें कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है. हालांकि साल 2023 में राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी को विशेष छूट दी थी. इस छूट के तहत सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सीमित शर्तों के साथ शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी. अब नए संशोधन के बाद नियमों को और सरल कर दिया गया है.

फैसले का महत्व और संभावित असर

सरकार के इस फैसले को गिफ्ट सिटी की वैश्विक छवि मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. विदेशी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और बाहरी निवेशकों के लिए यह सुविधा व्यावसायिक सहूलियत बढ़ाएगी. इससे गिफ्ट सिटी को दुबई और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के जैसी प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी. हालांकि नियमों का दायरा सीमित रखा गया है ताकि राज्य की शराबबंदी नीति पर कोई असर न पड़े. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल गिफ्ट सिटी तक ही लागू रहेगी.