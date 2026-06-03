Dahod Accident News: गुजरात के दाहोद में सोमवार देर रात आए तेज तूफान और आंधी ने भारी तबाही मचा दी. तेज हवाओं के कारण गरबाड़ा चौकड़ी के पास लगा स्मार्ट सिटी का एक बड़ा साइनबोर्ड अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया. इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई.

जानकारी के मुताबिक, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान बाबूभाई बारिया, संदीपभाई और हिमसिंहभाई परमार के रूप में हुई है.

साइनबोर्ड गिरने से घंटों बाधित रहा यातायात

खास बात यह है कि हादसे के बाद विशाल साइनबोर्ड सड़क पर गिर गया, जिससे करीब डेढ़ घंटे तक सड़क बाधित रहा. प्रशासन ने जेसीबी की मदद से साइनबोर्ड हटाकर सड़क को दोबारा चालू कराया.

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इसके अलावा तूफान के दौरान शहर के कई इलाकों में टिन शेड उड़ गए और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई. तेज हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कई इलाकों में भारी नुकसान

भीलवाड़ा इलाके में स्कूटर से जा रहे विनोदभाई मावी पर टिन गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं गलालियावाड़ में दीवार गिरने से मलबा के नीचे एक बच्ची दब गई. तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगह सोलर पैनल उखड़कर दूर-दूर तक उड़ गए. इसके अलावा बड़े पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई.

तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया टिन का पूरा शेड उखड़कर जमीन पर गिर गया. तूफान के इस तांडव के कारण दाहोद के कई स्थानीय इलाकों में वर्षों पुराने बड़े पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं. सड़कों पर पेड़ गिरने से कई स्थानों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और सड़कों को साफ करने और बचाव कार्य शुरू कर दिया.

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