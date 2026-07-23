लसाड में रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह डूबीं

गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. जिसकी वजह से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वलसाड जिले के वापी में भीषण बाढ़ के कारण वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं. पार्किंग एरिया किसी तालाब की तरह नजर आए. यहां 200 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.

वलसाड जिले के वापी में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं. वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुईं हैं. कुछ गाड़ियों में लाइट जलती दिख रही है.

VIDEO | Gujarat: Severe flooding submerges parked vehicles in Vapi, Valsad district, over 200 residents rescued as the deluge disrupts normal life.



(Source: Third Party)#Rain #Valsad #Vapi pic.twitter.com/EIIzcHmUrr — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026

वलसाड जिले के उमरगांव तालुका में रिकॉर्ड बारिश

वलसाड जिले के उमरगांव तालुका में बीते 36 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1,200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश से नवसारी और वलसाड जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग में भी बुधवार (22 जुलाई) से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है

वलसाड में करीब 1,200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

अकेले वलसाड में करीब 1,200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. वहीं, वलसाड और पड़ोसी जिले नवसारी से मिलाकर 22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और राज्य के एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है. इसके अलावा, राहत और बचाव कार्यों के लिए नवसारी और वलसाड जिलों में सेना की दो टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है.

सभी प्रभावित जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा

गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, वलसाड जिले की उमरगांव तालुका में बुधवार सुबह 6 बजे से गुरुवार शाम 6 बजे तक 36 घंटों के भीतर 1,200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है. कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि राहत आयुक्त गौरांग मकवाणा ने शुक्रवार (24 जुलाई) को सभी प्रभावित जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और बारिश से प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

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