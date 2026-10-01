स्मित माछर की रगों में गुजराती खून... CM ने यूं की Flydubai हीरो की तारीफ

दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' के प्लेन में हुई गंभर लड़ाई और चाकूबाजी का सामना करते हुए कैप्टन स्मित माछर ने 174 लोगों की जान बचाई और फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया. को-पायलट द्वारा गंभीर रूप से घायल किए जाने के बावजूद स्मित माछर ने हार नहीं मानी और अपनी जान से ऊपर फ्लाइट के पैसेंजर्स की जांच को रखते हुए उन्होंने सभी को बचा लिया. स्मित ने यह काम कोई हीरो बनने के लिए नहीं किया और यही वजह है कि आज वो पूरी दुनिया के हीरो बन गए हैं.

स्मित माछर गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात समेत पूरे भारत को उनपर गर्व है. यही बात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी कही. भूपेंद्र पटेल ने स्मित माछर के नाम एक एक्स पोस्ट में लिखा, "गुजरात और पूरे देश को बहुत गर्व है. आसमान में कैप्टन स्मित माछर ने जो अदम्य साहस और वीरता दिखाई, वह सचमुच कल्पना से परे है. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने हमलावर का मुकाबला किया, एक बड़ी त्रासदी को टाला और 174 यात्रियों की जान बचाई."

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'जल्द ठीक हों स्मित माछर, उनकी वीरता को सलाम'- सीएम पटेल

सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिखा कि स्मित माछर एक गौरवान्वित भारतीय हैं और उनकी रगों में गुजराती खून दौड़ता है, जो हमारे साहस का सच्चा उदाहरण है. गुजराती मूल के इस बहादुर बेटे ने वैश्विक मंच पर पूरे देश का मान बढ़ाया है. सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्मित माछर की असाधारण वीरता को सलाम किया और उनके जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की कामना की.

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फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बताया कि भारतीय कैप्टन स्मित माछर विमान गिराने की कोशिश कर रहे को-पायलट से भिड़ गए और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया. इस घटना के चलते विमान को सऊदी अरब में आपात स्थिति में उतरना पड़ा. कुछ घंटे बाद यात्री फ्लाईदुबई के दूसरे विमान से तेल अवीव लौट गए.

विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए भारतीय कैप्टन अपने सह-पायलट से भिड़ गये और बाद में इज़राइली यात्रियों ने सह-पायलट को काबू करने में मदद की.

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