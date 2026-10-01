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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहीरो हैं कैप्टन स्मित माछर... पीएम मोदी ने विमान को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय पायलट की तारीफ की

हीरो हैं कैप्टन स्मित माछर... पीएम मोदी ने विमान को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय पायलट की तारीफ की

दुबई से इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को कथित हाईजैक की कोशिश के दौरान बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित माछर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की और उन्हें 'हीरो' बताया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 08:07 AM (IST)
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दुबई से इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है. मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कैप्टन माछर को 'हीरो' बताया और कहा कि बेहद खतरनाक हालात में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई. उन्होंने कहा कि भारत को कैप्टन माछर पर गर्व है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

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कॉकपिट में कैप्टन पर चाकू से किया गया हमला

कैप्टन स्मित माछर की पहचान उस भारतीय पायलट के तौर पर हुई है, जिसने बुधवार यानी 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की उड़ान के कॉकपिट में कथित अपहरण की कोशिश को रोकने में अहम भूमिका निभाई. रिपोर्टों के मुताबिक, फ्लाइट FZ 1073 के कॉकपिट में उस समय अफरातफरी मच गई, जब ओमान के एक पायलट ने कथित तौर पर विमान को हाईजैक करने और उसे क्रैश कराने की कोशिश की.

इस दौरान दोनों पायलटों के बीच झड़प हुई और कैप्टन माछर पर चाकू से हमला किया गया. वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की, जिससे यात्रियों को अंदर पहुंचकर स्थिति संभालने का मौका मिला.

यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर संभाली स्थिति

तेल अवीव में विमान के उतरने के बाद यात्रियों ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घटना के बारे में जानकारी दी. यात्रियों के मुताबिक, घायल कैप्टन माछर ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया था. इसके बाद यात्री अंदर पहुंचे और दूसरे पायलट को काबू में किया.

विमान में दो अन्य पायलट भी यात्री के तौर पर सवार थे. उन्होंने इसके बाद विमान का नियंत्रण संभाला और उसे सऊदी अरब की ओर मोड़कर आपात लैंडिंग कराई. रिपोर्टों के मुताबिक, घटना में घायल होने के बाद कैप्टन माछर की सर्जरी भी की गई.

2022 से फ्लाईदुबई में कैप्टन हैं माछर

कैप्टन स्मित माछर जून 2022 से फ्लाईदुबई के साथ कैप्टन के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने करीब 11 साल तक स्पाइसजेट में काम किया, जहां वह सीनियर कमांडर के पद पर रहे.

माछर ने लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है. इस भूमिका में वह पायलटों को प्रशिक्षण देने, उनका मार्गदर्शन करने और उनकी क्षमता का आकलन करने का अनुभव रखते हैं.

वेलिंगकर इंस्टीट्यूट से की पढ़ाई

भारतीय पायलट स्मित माछर ने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की है. विमानन क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने पायलट प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं.

यह भी पढ़िएः मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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