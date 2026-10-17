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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत और कई घायल

गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत और कई घायल

गुजरात के भरूच में शुक्रवार रात केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट के चलते पांच मजदूरों की मौत हो गयी, जबकि इतने ही मजदूर घायल बताए जा रहे हैं. मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Oct 2026 12:54 PM (IST)
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गुजरात के भरूच जिले में शुक्रवार रात उस समय हडकंप मच गया, जब यहां केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया. जिसमें पांच मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गयी. इसके बाद फैक्ट्री में भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

अधिकारियों ने बताया कि वागरा तालुका के सायखा जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित सिंजील फार्माकेम में शुक्रवार रात करीब 10 बजे हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान विस्फोट हुआ और इसके बाद मेथिलीन डाइक्लोराइड (एमडीसी) गैस का रिसाव भी हुआ.

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एक साल पहले शुरू हुई थी फैक्ट्री 

भरूच की उप-मंडल मजिस्ट्रेट मनीषा मनानी ने बताया कि सायखा में सिंजील फार्माकेम की स्थापना केवल एक साल पहले हुई थी. यह कंपनी दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाती है. उन्होंने कहा कि संदेह है कि विस्फोट हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर टैंक फट गया और मशीनों के कलपुर्जे परिसर में दूर-दूर तक बिखर गए.

पांच मजदूरों की मौत की पुष्टि 

पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाणा ने बताया कि विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान अमोद के जयदीप महेशभाई पटेल और भाविक दिलीपकुमार वसावा, गिर सोमनाथ जिले में तलाला के वृंद तलाविया तथा उत्तर प्रदेश के अनिकेत हरिलाल गौतम और अर्जुनकुमार रामसिंह गौतम के रूप में हुई है.

मकवाणा ने बताया कि घायलों में पवनकुमार रामसिंह गौतम, मौसमकुमार रामसेवक यादव, शिवदयाल रामअवतार यादव, प्रतीक प्रवीण प्रजापति और प्रियांशु बहादुरलाल शामिल हैं. ये बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका उपचार किया जा रहा है.

गैस के रिसाव से हुआ हादसा 

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के एक अधिकारी ने बताया कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान हुए विस्फोट के कारण मेथिलीन डाइक्लोराइड (एमडीसी) गैस का रिसाव हुआ. गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीआईएसएच और पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है.

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Published at : 17 Oct 2026 12:54 PM (IST)
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