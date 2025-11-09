गुजरात ATS ने तीन संदिग्ध आतंकवादी किए गिरफ्तार, देश में आतंकी हमले का बना रहे थे प्लान

गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है. गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्धों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, ये पिछले एक साल से गुजरात एटीएस के रडार पर थे. तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया. ये देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे.

गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं. तीनों संदिग्ध आतंकी एक नए मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. गुजरात एटीएस ने अडालज के पास से इन तीनों की गिरफ्तारी की है. गुजरात एटीएस ने बताया कि जिन तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है वह पिछले एक साल से गुजरात एटीएस के रडार पर थे. तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया और ये देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Video: दुकानदार की आंखों में डाली मिर्च, करना चाहती थी लूट, शख्स ने 20 सेकंड में जड़े 18 थप्पड़