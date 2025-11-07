Video: दुकानदार की आंखों में डाली मिर्च, करना चाहती थी लूट, शख्स ने 20 सेकंड में जड़े 18 थप्पड़

Ahmedabad News: कहते हैं न कि चोरी करना आसान है, लेकिन पकड़ लिए जाने के बाद बच पाना उतना ही मुश्किल. गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी रोक नहीं पा रहे. यहां एक महिला ने दिनदहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान जिस तरह फेल हुआ, वो फिल्मी सीन से कम नहीं था.

महिला ने दुकानदार की आंखों में डाला मिर्च पाउडर

दरअसल, मामला अहमदाबाद के एक फेमस ज्वेलरी स्टोर का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ग्राहक बनकर दुकान में आई थी. शुरू में उसने बड़े आराम से कुछ गहने देखने शुरू किए. दुकानदार भी सामान्य तरीके से उसे गहने दिखा रहा था. कुछ देर बाद जब महिला ने देखा कि दुकान में उस वक्त भीड़ कम है, तो उसने अचानक अपने पर्स से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और दुकानदार की आंखों में फेंक दिया. उसका इरादा था कि दुकानदार की आंखों में जलन होगी, वह कुछ देर के लिए अंधा सा हो जाएगा, और तब वो दुकान से सोना लेकर भाग निकलेगी.

कहानी ने यहीं नया मोड़ ले लिया. मिर्ची आंखों में जाने के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी. कुछ पल के लिए वह पीछे हटा, पर तुरंत महिला को पकड़ लिया और महिला को करीब 18 थप्पड़ जड़ दिए.

लोगों ने दुकानदार जमकर तारीफें की

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग दुकानदार की हिम्मत और सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ये हुई न जेंडर इक्वालिटी. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी बराबरी तो समाज में होनी ही चाहिए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला कि महिला पहले भी कुछ दुकानों में चोरी की कोशिश कर चुकी है. फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे फिल्मी सीन से भी ज्यादा मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ दुकानदार की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं.