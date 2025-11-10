दिल्ली में धमाके बाद गुजरात में भी अलर्ट, पुलिस को दिए गए कड़ी निगरानी के निर्देश

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद देश के अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस विस्फोट के बाद गुजरात पुलिस भी अलर्ट मोड पर है.

सभी शहर और जिला पुलिस प्रमुखों को नाकाबंदी, वाहन जांच, पुलिस गश्त और पुलिस की मौजूदगी, खासकर महानगर और राज्य के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर, साथ ही शहरी ज़िलों के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर, के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली में हुए कार विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एहतियात के तौर पर राज्य के पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है.