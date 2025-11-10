एक्सप्लोरर
दिल्ली में धमाके बाद गुजरात में भी अलर्ट, पुलिस को दिए गए कड़ी निगरानी के निर्देश
Delhi Red Fort Blast: गुजरात पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है. नाकाबंदी, वाहन जांच, पुलिस गश्त के दौरान गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद देश के अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस विस्फोट के बाद गुजरात पुलिस भी अलर्ट मोड पर है.
सभी शहर और जिला पुलिस प्रमुखों को नाकाबंदी, वाहन जांच, पुलिस गश्त और पुलिस की मौजूदगी, खासकर महानगर और राज्य के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर, साथ ही शहरी ज़िलों के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर, के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली में हुए कार विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एहतियात के तौर पर राज्य के पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है.
Input By : रक्षा पांड्या
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक की दुकानें कल खुलेंगी या नहीं? एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले देखें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें भारत का नंबर
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL