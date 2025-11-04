हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातVideo: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, उछलकर दूसरी लेन में गिरी, चखरी की तरह घूमी, देखें वीडियो

Video: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, उछलकर दूसरी लेन में गिरी, चखरी की तरह घूमी, देखें वीडियो

Gujarat Viral Video: गुजरात के पालनपुर-दीसा हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराकर पलट गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा गिरी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Palanpur Deesa Highway News: गाड़ी चलाते समय एक छोटी-सी लापरवाही कितनी बड़ी घटना में बदल सकती है, इसका ताजा उदाहरण गुजरात से सामने आया है. कई बार हम सड़क पर तेजी से निकलते हुए सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सेकंड के हिस्से भर की गलती भी गाड़ी और जान दोनों के लिए खतरा बन सकती है. यहां एक कार अचानक डिवाइडर से टकराई और हवा में उछलकर पलट गई. यह नजारा इतना डरावना था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

बैलेंस खोने से हुआ हादसा

यह हादसा पालनपुर-दीसा हाईवे पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, कार दीसा ट्रैक से पालनपुर की तरफ जा रही थी. सड़क सीधी थी, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था, लेकिन कार अचानक बैलेंस खो देती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार तेजी से आती है और डिवाइडर को पार करते हुए सीधा दूसरी तरफ पलट जाती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे में कार ड्राइवर की बची जान

वहां मौजूद लोग तुरंत कार की तरफ दौड़े और मदद करने लगे. गनीमत रही कि इस हादसे में कार ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आईं. अगर उसी समय वहां दूसरी गाड़ियां आ रही होतीं, तो नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते थे.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी तेज टक्कर और पलटने के बाद भी ड्राइवर की जान बच गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग ड्राइवर की किस्मत को लेकर भी बातें कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि भगवान ने दूसरे जन्म का मौका दिया है, तो किसी ने कहा एक सेकंड की गलती, जिंदगीभर का पछतावा बन सकती थी. पुलिस हादसे की वजह जांच कर रही है.

Published at : 04 Nov 2025 02:57 PM (IST)
