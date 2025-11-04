Palanpur Deesa Highway News: गाड़ी चलाते समय एक छोटी-सी लापरवाही कितनी बड़ी घटना में बदल सकती है, इसका ताजा उदाहरण गुजरात से सामने आया है. कई बार हम सड़क पर तेजी से निकलते हुए सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सेकंड के हिस्से भर की गलती भी गाड़ी और जान दोनों के लिए खतरा बन सकती है. यहां एक कार अचानक डिवाइडर से टकराई और हवा में उछलकर पलट गई. यह नजारा इतना डरावना था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

बैलेंस खोने से हुआ हादसा

यह हादसा पालनपुर-दीसा हाईवे पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, कार दीसा ट्रैक से पालनपुर की तरफ जा रही थी. सड़क सीधी थी, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था, लेकिन कार अचानक बैलेंस खो देती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार तेजी से आती है और डिवाइडर को पार करते हुए सीधा दूसरी तरफ पलट जाती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे में कार ड्राइवर की बची जान

वहां मौजूद लोग तुरंत कार की तरफ दौड़े और मदद करने लगे. गनीमत रही कि इस हादसे में कार ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आईं. अगर उसी समय वहां दूसरी गाड़ियां आ रही होतीं, तो नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते थे.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी तेज टक्कर और पलटने के बाद भी ड्राइवर की जान बच गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग ड्राइवर की किस्मत को लेकर भी बातें कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि भगवान ने दूसरे जन्म का मौका दिया है, तो किसी ने कहा एक सेकंड की गलती, जिंदगीभर का पछतावा बन सकती थी. पुलिस हादसे की वजह जांच कर रही है.