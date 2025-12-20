दिल्ली में सीएम भूपेंद्र पटेल की PM मोदी से मुलाकात, विकसित गुजरात के रोडमैप पर हुई चर्चा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात को मुख्यमंत्री ने अत्यंत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक बताया. इसकी जानकारी सीएम भूपेंद्र पटेल ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए दी. इस बैठक के दौरान गुजरात में हाल ही में गठित नई कैबिनेट के बाद राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि 'टीम गुजरात' राज्य के सर्वांगीण विकास और जनता के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. सरकार का लक्ष्य विकास को गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है ताकि गुजरात निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'चिंतन शिविर' का भी जिक्र किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि इस शिविर में 'विकसित गुजरात' के निर्माण को लेकर गहन मंथन किया गया है. साथ ही आने वाले समय में लागू की जाने वाली विकासोन्मुखी योजनाओं और नीतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 'विकसित गुजरात' की परिकल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ. पीएम मोदी ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए.

सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन राज्य सरकार के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है. इससे 'टीम गुजरात' के विकास कार्यों को और अधिक गति देने का संकल्प मजबूत हुआ है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात विकास, नवाचार और जनकल्याण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से गुजरात को 'विकसित भारत' की दिशा में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा.