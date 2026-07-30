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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातभूकंप के झटके से हिला अहमदाबाद, इतनी थी तीव्रता, सहम गए लोग

भूकंप के झटके से हिला अहमदाबाद, इतनी थी तीव्रता, सहम गए लोग

Gujarat News In Hindi: अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में आज 2.6 तीव्रता के साथ भूकंप महसूस किया गया है. भूकंप का केंद्र अहमदाबाद से 29 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में था.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 30 Jul 2026 01:33 PM (IST)
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गुजरात के अहमदाबाद में आज (30 जुलाई) भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार सुबह करीब 4:39 बजे 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया. वहीं भूकंप का केंद्र अहमदाबाद से 29 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में था. ISR के अनुसार, भूकंप जमीन की सतह से लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर आया था. ISR के अनुसार, भूकंप जमीन की सतह से लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर आया था.

2.6 तीव्रता से अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में महसूस हुआ भूकंप

बताया जा रहा है कि अहमदाबाद और आसपास के कुछ इलाकों में लोगों ने थोड़ी देर के लिए भूकंप महसूस किया. मगर कुछ लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ. वहीं 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप होने की वजह से किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. प्रशासन स्थिति को लेकर अलर्ट मोड़ पर है.

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कुछ दिन पहले भी गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूंकप के दो झटके

कुछ दिनों पहले भी गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. कच्छ के खावाड़ा इलाके में 3.6 की तीव्रता से दो मिनट के गैप पर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए थे. हालांकि इसमें भी किसी प्रकार की जनहानी नहीं हुई थी, मगर लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर आ गए थे. भूकंप का सेंटर खावाड़ा से 32 km दूर दर्ज किया गया, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी झटके महसूस किए गए.

कच्छ के धोलावीरा के पास पहले भूकंप के दो मिनट बाद, सुबह 2:22 बजे, दूसरा भूकंप महसूस किया गया. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई. इसका सेंटर धोलावीरा से 32 km दूर था. इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार सिस्मिक जोन-5 में शामिल कच्छ जिले में लगातार भूकंप आते रहते हैं. 

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 30 Jul 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS EARTHQUAKE
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