भूकंप के झटके से हिला अहमदाबाद, इतनी थी तीव्रता, सहम गए लोग

गुजरात के अहमदाबाद में आज (30 जुलाई) भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार सुबह करीब 4:39 बजे 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया. वहीं भूकंप का केंद्र अहमदाबाद से 29 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में था. ISR के अनुसार, भूकंप जमीन की सतह से लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर आया था. ISR के अनुसार, भूकंप जमीन की सतह से लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर आया था.

2.6 तीव्रता से अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में महसूस हुआ भूकंप

बताया जा रहा है कि अहमदाबाद और आसपास के कुछ इलाकों में लोगों ने थोड़ी देर के लिए भूकंप महसूस किया. मगर कुछ लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ. वहीं 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप होने की वजह से किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. प्रशासन स्थिति को लेकर अलर्ट मोड़ पर है.

गुजरात में भारी बारिश का कहर, अब तक 31 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

कुछ दिन पहले भी गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूंकप के दो झटके

कुछ दिनों पहले भी गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. कच्छ के खावाड़ा इलाके में 3.6 की तीव्रता से दो मिनट के गैप पर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए थे. हालांकि इसमें भी किसी प्रकार की जनहानी नहीं हुई थी, मगर लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर आ गए थे. भूकंप का सेंटर खावाड़ा से 32 km दूर दर्ज किया गया, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी झटके महसूस किए गए.

कच्छ के धोलावीरा के पास पहले भूकंप के दो मिनट बाद, सुबह 2:22 बजे, दूसरा भूकंप महसूस किया गया. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई. इसका सेंटर धोलावीरा से 32 km दूर था. इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार सिस्मिक जोन-5 में शामिल कच्छ जिले में लगातार भूकंप आते रहते हैं.

गुजरात में भारी बारिश का कहर, अब तक 31 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी