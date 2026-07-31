#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRताहिर हुसैन को सजा पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'न्याय की जीत'

ताहिर हुसैन को सजा पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'न्याय की जीत'

Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत से पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का हम स्वागत करते हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 31 Jul 2026 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अब कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज न्याय की जीत हुई है. इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरा.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का हम स्वागत करते हैं.''

सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर हमला

उन्होंने AAP को घेरते हुए कहा, ''आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है. ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उसके सपोर्ट में खड़े रहे. उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे. आखिर क्यों?''

'यह फैसला हर नागरिक का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ाता है'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे सवाल करते हुए कहा, ''क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताएंगे? क्या उनकी शह पर ही ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगों की साजिश रची थी? आज न्याय की जीत हुई है. यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत करता है.''

13 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत 5 लोग दोषी हुए थे करार

बता दें कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने 13 जुलाई 2026 को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था. 

सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था. 

Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी

Published at : 31 Jul 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Tahir Hussain Rekha Gupta Delhi Riots 2020 Ankit Sharma Murder Case DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को सजा पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'न्याय की जीत'
ताहिर हुसैन को सजा पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'न्याय की जीत'
दिल्ली NCR
कालकाजी फ्लाईओवर विस्तार का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा काम
कालकाजी फ्लाईओवर विस्तार का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा काम
दिल्ली NCR
दिल्ली: सुभासपा की चुनावी हुंकार, तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन
दिल्ली: सुभासपा की चुनावी हुंकार, तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन
दिल्ली NCR
Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी
Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
ओटीटी
What To Watch: ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget