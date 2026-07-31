ताहिर हुसैन को सजा पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'न्याय की जीत'

2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अब कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज न्याय की जीत हुई है. इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरा.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का हम स्वागत करते हैं.''

आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में माननीय न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का हम स्वागत करते हैं।



आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 31, 2026

सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर हमला

उन्होंने AAP को घेरते हुए कहा, ''आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है. ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उसके सपोर्ट में खड़े रहे. उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे. आखिर क्यों?''

'यह फैसला हर नागरिक का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ाता है'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे सवाल करते हुए कहा, ''क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताएंगे? क्या उनकी शह पर ही ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगों की साजिश रची थी? आज न्याय की जीत हुई है. यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत करता है.''

13 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत 5 लोग दोषी हुए थे करार

बता दें कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने 13 जुलाई 2026 को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था.

सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था.

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