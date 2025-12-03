दिल्ली में एक बार फिर स्मॉग की मोटी चादर छा गई है और हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. हवा में पीएम 2.5 की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है. मंगलवार (2 दिसंबर) को राजधानी का औसत AQI 385 दर्ज किया गया, जो सोमवार के 304 से काफी ज्यादा रहा. यानी सिर्फ 24 घंटे में हवा और जहरीली हो गई. वहीं आज (3 दिसंबर) की सुबह AQI थोड़ा गिरकर 328 दर्ज हुआ, लेकिन अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही है.

कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर

दिल्ली के कई हिस्सों में हवा इतनी खराब हो चुकी है कि AQI 400 के पार पहुंच गया है. मंगलवार को चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 तक पहुंच गया, जो ‘सीवियर’ श्रेणी में आता है. यही हाल अन्य इलाकों में भी रहा. नेहरू नगर में 443, वजीरपुर में 429, विवेक विहार में 437, आरके पुरम में 420 और ओखला फेज-2 में 427 AQI रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली के 40 में से 17 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशनों ने मंगलवार को AQI 400 से ऊपर दर्ज किया, जो हालात की गंभीरता बताता है.

प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा योगदान

दिल्ली की हवा को खराब करने में सबसे ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का निकलकर आया है. कुल प्रदूषण में इसका योगदान 18.42% रिकॉर्ड किया गया है. यानी गाड़ियां शहर की हवा को विषैला बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर बनी हुई हैं. इसके अलावा ठंडी हवाएं, धूल, उद्योग और कृषि अवशेषों का धुआं भी प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

ठंड बढ़ी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 3 दिसंबर को दिल्ली को प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बताया है. रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की भविष्यवाणी की गई है. दिल्ली-NCR के बाकी शहरों में भी ठंड तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही IMD ने 3 से 8 दिसंबर तक शैलो फॉग का अलर्ट जारी किया है. 5 दिसंबर को कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है.

डबल मार झेल रहे लोग

ठंड बढ़ने के साथ हवा का बहाव धीमा पड़ जाता है, जिससे प्रदूषण जमीन के पास ही जम जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ रहा है. डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि ऐसे हालात में बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें.

क्या करें बचाव के लिए?

एन-95 मास्क पहनकर ही बाहर निकलें. सुबह-शाम टहलने से बचें. घर के अंदर एयर-प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. पानी ज्यादा पिएं और गर्म पेय लें. बच्चों और बुजुर्गों को कम से कम बाहर जाने दें.