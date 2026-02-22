बेहतर कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जाम से निजात, 'नमो भारत' कॉरिडोर से दिल्ली को कितना होगा फायदा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबेहतर कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जाम से निजात, 'नमो भारत' कॉरिडोर से दिल्ली को कितना होगा फायदा?

Namo Bharat Corridor: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर यात्रियों को समय और संसाधनों की बचत करने में मदद करेगा और दिल्ली-NCR के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (22 फरवरी) को कहा कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाला 'नमो भारत' रैपिड रेल कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी की गति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा. उन्होंने इस अनमोल गिफ्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया. मुख्यमंत्री ने इस बात पर खास जोर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती जनसंख्या और आवागमन की चुनौतियों को देखते हुए यह कॉरिडोर शहर के समग्र विकास में अहम योगदान देगी.

पीएम मोदी ने रविवार को भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के बाकी दो खंडों का उद्घाटन करते हुए संपूर्ण 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है. उद्घाटन किए गए सेक्शन में दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर का खंड और मेरठ दक्षिण और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का खंड शामिल है. 

'नमो भारत' कॉरिडोर से दिल्ली को क्या फायदा?

सीएम गुप्ता ने कहा, ''यह कॉरिडोर यात्रियों को समय और संसाधनों की बचत करने में मदद करेगा और दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मेरठ तक फैला यह कॉरिडोर प्रतिदिन लाखों यात्रियों को तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.'' इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम होने से ट्रैफिक जाम कम होने और कार्बन उत्सर्जन घटने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

दिल्ली-NCR में आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा-CM

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट की सफलता को देश के बुनियादी ढांचे के विकास का एक प्रमुख उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर मजबूत होंगे और संतुलित क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी. दिल्ली की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति गहरी कृतज्ञता जताते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परिवर्तनकारी आधारभूत कदम साबित होगी.

Published at : 22 Feb 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS Namo Bharat Corridor
