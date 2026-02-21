दिल्ली में अगले दो दिन तक बंद रहेंगे ये रास्ते, बार काउंसिल चुनाव के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में 21, 22 और 23 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के 25 सदस्यों के चुनाव के मद्देनजर राजधानी के वीवीआईपी इलाके में विशेष ट्रैफिक प्रबंध लागू किए जाएंगे. दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके चलते कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है.

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव 21, 22 और 23 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट कंपाउंड में आयोजित किए जाएंगे. मतदान का समय सुबह 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक निर्धारित है. इस दौरान हाई कोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

शेरशाह रोड दोनों ओर से रहेगी बंद

मतदान के दौरान शेरशाह रोड को इंडिया गेट और मथुरा रोड, दोनों तरफ से आम यातायात के लिए बंद रखा जाएगा. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह प्रतिबंध तीनों दिन लागू रहेगा और केवल अधिकृत वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी.

इन मार्गों से गुजरने से बचें, वरना फंस सकते हैं जाम में

यातायात दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ प्रमुख मार्गों से बचने की सलाह दी है. इनमें तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन (इंडिया गेट), जाकिर हुसैन मार्ग, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड शामिल हैं. इन सड़कों पर भारी ट्रैफिक या डायवर्जन की स्थिति बन सकती है.

सी-हेक्सागन और आसपास नो पार्किंग, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सी-हेक्सागन और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी वाहन को रुकने या पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को भैरों मंदिर के पास स्थित ट्रैफिक पिट में टो कर ले जाया जाएगा. साथ ही चालान और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

वकीलों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था

चुनाव में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वे जू पार्किंग और नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 5ए पर अपने वाहन खड़े कर सकेंगे. आम नागरिकों से अपील है कि वे इन स्थानों का अनावश्यक उपयोग न करें.

बस, मेट्रो का करें अधिकतम इस्तेमाल, यात्रा पहले से करें प्लान

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रभावित मार्गों से बचें और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें. जो लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं, वे पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

रियल टाइम अपडेट के लिए इन माध्यमों से जुड़े रहें

ताजा ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर संपर्क कर सकते हैं. आपात स्थिति में 1095 या 011-25844444 हेल्पलाइन नंबर पर भी सहायता ली जा सकती है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें ताकि यातायात सुचारू बना रहे.