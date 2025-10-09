हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक

NDLS News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं. इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लग गई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 09 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव किया है. स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से लगभग एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव किया गया है. ये बदलाव 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर साल दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के समय सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए इस बार रेलवे ने ये एहतिहाती कदम उठाए हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने और अव्यवस्था रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर फोकस

अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14 और 15 से एक ही समय पर कई भीड़भाड़ वाली गाड़ियां रवाना होती थीं, जिससे यात्रियों और रेलकर्मियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. विशेष रूप से 12-13 और 14-15 एक ही प्लेटफॉर्म के दोनों ओर स्थित हैं, जिससे भीड़ का दबाव एक साथ बढ़ जाता था. इसे कम करने के लिए प्लेटफॉर्म बदलाव किया गया है.

यात्रियों से रेलवे की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य जांच लें. अधिकारी ने बताया कि, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अस्थायी बदलाव किया गया है, इससे यात्रियों को त्योहारों के दौरान बेहतर अनुभव मिलेगा.

बदलने के बाद इन प्लेटफॉर्म से रवाना होंगी ये ट्रेनें

 12562 नई दिल्ली–दरभंगा एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 13- 01
 12561 दरभंगा–नई दिल्ली एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 12- 07
 12260 बिकानेर–सियालदह एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 13- 09
 54473 दिल्ली–सहारनपुर पैसेंजर: प्लेटफॉर्म 15- 04
 64110/64429 गाजियाबाद–नई दिल्ली–अलीगढ़: प्लेटफॉर्म 13- 10
 14324 रोहतक–नई दिल्ली: प्लेटफॉर्म 07- 02
 12046 चंडीगढ़–नई दिल्ली शताब्दी: प्लेटफॉर्म 02- 01
 64425/64432 गाजियाबाद–नई दिल्ली–गाजियाबाद: प्लेटफॉर्म 13- 05
 12033 कानपुर–नई दिल्ली–कानपुर शताब्दी: प्लेटफॉर्म 02- 10
 12056/12057 देहरादून–नई दिल्ली–दौलतपुर चौक: प्लेटफॉर्म 10- 02
 64052/64057 गाजियाबाद–पलवल–गाजियाबाद: प्लेटफॉर्म 02- 01
 12445 नई दिल्ली–कटड़ा एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 15- 08
 12392 नई दिल्ली–राजगीर एक्सप्रेस: प्लेटफॉर्म 08- 01

त्योहारों में सफर से पहले जानकारी जरूरी

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये परिवर्तन अस्थायी हैं और 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, स्टेशन घोषणाओं या सूचना पट पर अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म अवश्य जांच लें ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े.

दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री बंद

वहीं, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक और अस्थायी व्यवस्था के तहत दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों - नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और गाजियाबाद जंक्शन पर 15 से 28 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी. रेलवे ने बताया कि यह निर्णय भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लिया गया है. हालांकि, यदि किसी बुजुर्ग या महिला यात्री को स्टेशन तक छोड़ने की आवश्यकता हो, तो ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को विशेष अनुमति के तहत प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, ऑनलाइन ऐप्स पर भी प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.

Published at : 09 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
News Delhi Up News Indian Railway DELHI NEWS BIHAR NEWS Deepawali 2025 Chhath Puja 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
Advertisement

वीडियोज

New Tata Sierra Launch details & Petrol engine | Auto Live
Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
26/11 Remarks: PM Modi का Congress पर तीखा हमला, 'Gandhi Vadra परिवार ने देश सुरक्षा से खिलवाड़ किया'
शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Embed widget