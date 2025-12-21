दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सख्त रुख अपनाया है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत नगर निगम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) IV के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज कर दी है. निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं.

ग्रेप IV उल्लंघन पर कार्रवाई और जुर्माने

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान IV के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने पिछले एक सप्ताह में 33.95 लाख रुपये के चालान काटे हैं. ग्रेप IV अवधि के दौरान दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ की सभी गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित हैं. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं.

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली नगर निगम की प्रवर्तन टीमें सभी ज़ोन में नियमित निरीक्षण कर रही हैं. निरीक्षण के दौरान 1,792 निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया. नियमों के उल्लंघन पर 771 चालान जारी किए गए. नवंबर महीने में ही निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन पर 900 से अधिक चालान काटे गए थे, जिनकी कुल राशि करीब 1.5 करोड़ रुपये रही.

धूल नियंत्रण और जीरो टॉलरेंस नीति

MCD ने द्वारका सेक्टर 19B में एक बिल्डर पर 5 लाख रुपये का भारी चालान लगाया. इसके अलावा एक अन्य निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण उपायों को लागू न करने पर भी जुर्माना लगाया गया. नगर निगम की टीमों ने साफ किया है कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साइट निरीक्षण के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने श्रमिकों और ठेकेदारों को ग्रेप नियमों और धूल नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक किया. मालिकों और बिल्डरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ग्रेप IV के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें. जहां भी उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां डिफॉल्टरों के खिलाफ तुरंत चालान जारी किए जा रहे हैं.

दिल्ली नगर निगम ने ग्रेप अवधि के दौरान उल्लंघनों पर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है. सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और शहर की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार निगरानी और कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी. नगर निगम ने नागरिकों और डेवलपर्स से अपील की है कि वे ग्रेप IV दिशानिर्देशों का पालन करें और व्यापक जनहित में प्रशासन के साथ सहयोग करें.