हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में दर्ज हुआ साल का पहला कोल्ड डे, कड़ाके की ठंड के बीच येलो अलर्ट जारी

दिल्ली में दर्ज हुआ साल का पहला कोल्ड डे, कड़ाके की ठंड के बीच येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather News: मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 10:34 PM (IST)
दिल्ली में मंगलवार (6 जनवरी) को इस साल का पहला 'शीत दिवस' रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो बुधवार (7 जनवरी) को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी. बुधवार सुबह घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. IMD ने बताया कि शीत दिवस तब घोषित किया जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है. मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3.3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है.

यूपी में कई जगहों पर तापमान पांच से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच

IMD ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या हिमपात का अनुमान जताया है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस के बीच और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर पांच से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

हिमाचल में 3000 मीटर से ऊपर की ‘ट्रेकिंग’ बैन

इस बीच, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्रशासन ने बिगड़ते मौसम की आशंका को देखते हुए जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ‘ट्रेकिंग’ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. 

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में सोमवार रात बारामूला जिले का गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार रात कश्मीर के ऊंचे इलाकों, जिनमें मुगल रोड और गांदरबल के ऊपरी क्षेत्र शामिल हैं, में हल्की बर्फबारी हुई.

कश्मीर के ज्यादार जगहों पर तापमान में गिरावट

कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में पिछली रात गिरावट आई, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के तापमान (शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम) से थोड़ा कम है.  

राजस्थान में कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण ठंड पड़ रही है, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, और चार स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया. भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते प्रशासन ने जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर समेत एक दर्जन से अधिक जिलों के स्कूलों, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के लिए, शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है.

जयपुर में सीजन का पहला घना कोहरा

जयपुर में इस मौसम में पहली बार घना कोहरा छाया रहा. बीकानेर, कोटा और उदयपुर मंडलों के कई इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आए, वहीं प्रशासन ने शहरों में कई जगहों पर रात्रि आश्रय स्थल स्थापित किए हैं.

झारखंड में शीतलहर की चेतावनी

झारखंड में 10 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया जिसके बाद शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है. प्रशासन ने बताया कि जिन जिलों के लिए ‘येलो’ चेतावनी जारी की गई है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और चतरा शामिल हैं. प्रशासन ने कहा कि इन जिलों में सात जनवरी तक शीत लहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे कम तापमान गुमला में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उसके बाद खूंटी में 3.7 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Published at : 06 Jan 2026 10:16 PM (IST)
Weather Today Breaking News Abp News DELHI NEWS
Embed widget