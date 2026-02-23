फरवरी में ही तपिश वाली गर्मी! दिल्ली-NCR में 33 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, बारिश पर क्या है अपडेट?

दिल्ली-एनसीआर में अब तापमान दिन‌बदिन बढ़ता जा रहा है. सुबह की शुरूआत कुछ इलाकों में हल्की धुंध से तो कुछ जगहों पर साफ आसमान के साथ हो रही है, लेकिन बढ़ते दिन के साथ तापमान में बढ़ोतरी जारी है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अधिकतम तापमान 29°C से 31°C और न्यूनतम 13°C से 15°C के बीच रहेगा. 23 से 28 फरवरी के बीच दिन का तापमान 33°C तक पहुंचने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है.

23 फरवरी का पूर्वानुमान और तापमान

23 फरवरी को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और दोपहर में चटक धूप लोगों को परेशान कर सकती है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1°C से 5.0°C तक ऊपर रह सकता है. सुबह हल्की धुंध के बाद मौसम साफ हो जाएगा और दिन में गर्मी का असर तेज रहेगा.

24-25 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?

24 और 25 फरवरी को भी मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं. दोनों दिन आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 29°C से 31°C के बीच बना रहेगा. 24 फरवरी को न्यूनतम तापमान 14°C से 16°C तक रहने का अनुमान है. दिन में धूप तेज रहेगी, हालांकि शाम और रात में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है.

रविवार को भी दिल्ली-NCR में दिनभर तेज धूप छायी रही और गर्मी के तेवर तीखे नजर आए. फरवरी खत्म होने से पहले ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है. सुबह और दोपहर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि हवाओं की वजह से रात में हल्की राहत मिल रही है.

23 से 28 फरवरी तक बढ़ेगी गर्मी

IMD के अनुसार 23 से 28 फरवरी के बीच दिन का तापमान 30°C के पार जा सकता है और अधिकतम 33°C तक पहुंचने की संभावना है. रात का तापमान करीब 15°C रहने का अनुमान है और फिलहाल इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी. हालांकि दिन में धूप अब झुलसाने लगी है और लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं

23 से 28 फरवरी तक दिल्ली-NCR में बारिश के कोई आसार नहीं हैं और तापमान में गिरावट की भी संभावना नहीं है. होली से पहले अधिकतम तापमान लगभग 34°C तक पहुंच सकता है. मार्च की शुरुआत से पहले ही दिन में तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका असर और बढ़ने की संभावना है.